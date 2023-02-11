Nakit para arayanlara o banka destek verdi: Kimlik kartı olanlara dev ödeme!

İşte bir bankadan daha acil nakit ihtiyacını karşılayacak fırsat geldi. Vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için başlatılan kampanya kapsamında Ziraat Bankası, 50 bin TL acil destek kredisi sunuyor.
ZİRAAT BANKASI'NDAN KAMPANYA GİBİ KAMPANYA!
Ziraat Bankası, acil olarak nakde sıkışan ve toplu paraya ihtiyacı bulunan vatandaşlar için bir kredi kampanyası başlattı. T.C Kimlik kartı ile şubeye giden vatandaşlar, 50 bin Liralık nakit alabilecek. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle vatandaşın acil nakit ihtiyacı bulunuyor. Bu sebeple devlet bankası Ziraat, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Düşük faiz oranıyla kredi sunan Ziraat Bankası, 50 bin TL nakit desteği sağlayacak. Ziraat Bankası, vatandaşın acil nakit ihtiyacını karşılamak için başlattığı kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Düşük faiz oranları ile vereceği kredi ile vatandaşlar 50 bin TL'ye varan acil ihtiyaç kredisini kullanabilecek.
ACİL DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ekonomik olarak vatandaşlar zorlanmaya başladı. 2020 yılında başlayan pandemi döneminde de ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaş, çözümü banka kredilerinde buluyor. İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu düşük faizli acil destek kredisi, vatandaşların yaralarına merhem olacak. Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, düşük faiz oranı ile kredi sağlamaya devam ediyor. Başlatılan kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlar 50 bin TL'ye varan düşük faiz oranlı kredisini kullanabilecek. Kredi kampanyasında uygulanacak faiz oranının 1,89 olduğu belirtildi.
KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KREDİNİZİ NE ZAMAN KULLANABİLİRSİNİZ?
Ziraat Bankası'ndan yapmış olduğunuz kredi başvurusunu, internet üzerinden şubeye gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz aynı gün içinde telefonunuza mesaj olarak iletilecek. Başvurusu onaylanan kişiler, aynı gün içerisinde hesaplarından krediyi kullanabilecek.