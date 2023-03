Nakit para arayanlara o bankadan yeni kampanya! Faizler dibe çekildi: Kimliğiyle gelen parayı alacak!

ON Bank'tan düşük faiz!

ON Bank, müşterilerine özel bir fırsat sunmak için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bankanın finans sektöründeki önemi göz önünde bulundurularak sunulan bu kampanya, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç kredisi taleplerinin artmasıyla birlikte müşterilerin ilgisini çekiyor. Bankaların talepleri karşılamak için düzenledikleri özel kampanyalar arasında yer alan ON Bank kampanyası, hemen başvurulabilecek bir fırsat sunuyor.ON Bank, Burgan Bank'ın dijital bankacılık markasıdır. Burgan Bank, 2006 yılında Türkiye'de faaliyete başlamış bir bankadır. 2017 yılında Burgan Bank bünyesinde bir dijital banka olarak ON Bank kuruldu. ON Bank, müşterilerine tamamen dijital bankacılık hizmetleri sunar ve müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. ON Bank'ın müşterilerine sunduğu hizmetler arasında hesap açma, para transferleri, fatura ödemeleri, yatırım işlemleri, kredi başvuruları gibi birçok bankacılık işlemi yer alır. 31 Mart 2023 son başvuru tarihine kadar ON Bank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası devam ediyor. Kampanya, müşterilere düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri sunarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç kredisi talepleri artan müşteriler için avantajlı bir seçenek sunuyor. Başvurular internet ve mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor ve kampanya dahilinde 10 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. ON Bank, müşteri memnuniyetini ön planda tutan kaliteli hizmet anlayışıyla finans sektöründe önemli bir yere sahip olan bir bankadır. ON Bank, müşterilerine özel bir fırsat sunarak 0,99% faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, 10 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilir ve ödeme planlarına göre 6 ay vade için aylık 869,8 TL veya 1.739,59 TL ödeme yapılabilir. Daha uzun vadeler için ise faiz oranı yüzde 1,59 olarak belirlendi. Başvurular, son 30 gün içinde ON Bank müşterisi olanlar tarafından internet ve mobil uygulama üzerinden yapılabilir. Başvuru için 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir ve belirlenen kriterlere uygun olan herkes bu fırsattan yararlanabilir. ON Bank'ın bu kampanyası, bankalar arasında finans sektöründe önemli bir yere sahip olan bu bankanın müşterilerine sunduğu avantajlı fırsatlardan biridir.ON Bank tarafından düzenlenen kampanya, müşterilerine 10 bin TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya dahilinde, 0,99% faiz oranı ve uygun vade seçenekleriyle kredi kullanmak mümkün. Başvuruların sadece son 30 gün içinde ON Bank müşterisi olanlar tarafından internet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabildiği kampanyada, başvuru yapmak için 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli. Son başvuru tarihi olan 31 Mart 2023'e kadar devam edecek olan kampanya, müşterilerine finansal açıdan destek sağlamayı amaçlıyor. ON Bank, yenilikçi hizmetleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla finans sektöründe öne çıkan bir banka olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.