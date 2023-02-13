Nakit para ihtiyacı olanlar ödemeler başladı! IBAN numarasını gönderene banka ödeyecek

30 bin TL ihtiyaç kredisi kullanarak nakit ihtiyacı olanlara 36 ay vadeli olarak imkan verildi. Tüm vatandaşlara uygun faizlerle beraber ödeme kolaylığı sağlandı. Nakit ihtiyacınızın olmasıyla beraber banka üzerinde hesabı olanlara anında 30 bin TL ödeme. Banka şartlarına uygun olanlara anında ödeme için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSUBenizbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin başvurular yapılırken 30 bin TL'ye kadar banka hesabı üzerinden ya da mobil uygulamadan anında başvuruda bulunabilirsiniz. Denizbank 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinde bulunacaklar için vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkanı verildi.
Denizbank üzerinden başvuruda bulunacaklar şubelere gitmeye gerek kalmadan kısa mesaj üzerinden işlemlerini tamamlayabilir. TC kimlik numarası ve doğum tarihi yazılarak 3280'e SMS göndererek başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvurunun onaylanmasıyla beraber 30 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alıp kullanabileceksiniz.