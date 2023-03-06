Nakit para ihtiyacı olanlara sevindiren haber: Bu banka anında 10.000 TL kredi veriyor

Nakite ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza bankalardan kampanya desteği gelmeye devam ediyor. O bankadan müşterilerine 10.000 TL destekte bulunulacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Başvurular ne zamana kadar devam edecek? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.
O BANKA UYGULAMASINI İNDİRENE 10.000 TL!Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kampanya başlatıldı. Bir bankadan daha güzel bir teklif geldi. Garanti BBVA'dan kendi müşterilerine teklif geldi. Gelen teklif müşterilerin dikkatini çekmektedir. Bu teklif için başvuru süreci başlatılmış bulunmaktadır.
Düşük faiz ile kredi imkanı ve emekli maaş promosyonu konusunda iyi bilinen Garanti Bankası dışarıdan yeni gelebilecek müşteriler için kampanya başlatmıştır. Müşterilere 10.000 TL nakdi destekte bulunacak. 10.000 TL nakit desteği için başvurular başladı. Kampanyanın detayları Garanti BBVA internet sitesinden duyurulmuştur. Garanti Bankası'nın uygulamasını indiren müşterilere 10.000 TL nakit destekte bulunulacak. 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında kampanyaya katılmak isteyenler App Store ya da Google Play Store üzerinden Garanti BBVA Mobil'i yükleyenler ve Garanti BBVA müşterisi olanlar nakdi destekten faydalanacak. Kampanyanın duyurusu Banka'nın internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Şu sözlerle duyuruda bulunuldu: “Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 10.000 TL’ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans’tan 6 ay taksitle yararlanın!” Garanti Bankası kampanya için şartları belirledi. Bu ödemeden faydalanabilmek için: -Mobil uygulamadan bankanın müşterisi olunmalıdır, -Kredi kartı başvurusu yapılmalıdır. Garanti mobil bankacılık Bonus Flash üzerinden kredi kartı başvurusunda bulunan kişilere 10.000 TL 14 gün içerisinde aktarılacaktır. 10.000 TL taksitli nakit avans şeklinde bankanın ATM'sinde aktarılmaktadır. Başvuru için son tarih 31 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.