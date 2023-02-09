Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler bu bankaya koşacak: 100.000 TL'ye kadar...

Emekli olan ancak kredi çekmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ve ödeme planları ile kredi kampanyası başladı. Kampanyaya göre emekli vatandaşlar 100 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. Peki şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERE MÜJDEEmekli vatandaşlar kredi notu düşük olduğu için kredi alamıyorsa bankalar tarafından 24 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi ödeme seçeneği sunuldu. Emekli maaşının alındığı banka üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Bahsi geçen kampanya Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yürütülüyor. Emekli kredisi kampanyasına katılacak vatandaşların 24 ay vadeli kredileri anında hesaplarına yansıyor.
Emekli maaşınız için açılan hesap üzerinden bu üç bankadan birine kredi başvurunuzu bankaların internet sitesine girerek yapabilirsiniz. Aynı zamanda Garanti Bankası da emekli kredisi kampanyası başlatan ve düşük faiz ve kredi notu gözetilmeden kredi verileceğini açıkladı. Garanti Bankası'na başvuru yapan emekli vatandaşlar 100 bin TL kredi için onay alırlarsa kredi kartı borcu ve diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatmak için bu nakitleri kullanabilecekler. Ödemeler 24 ay vade olarak düzenlenecek. En yakın Garanti Bankası şubesine gidip emekli maaşınızı bankaya taşıdıktan sonra emekli kredisi için başvurunuzu yapabileceksiniz.