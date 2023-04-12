Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 10.000 TL ödeme duyurusu yapıldı: Bu şartla verilecek!







GARANTİ BANKASI'NDAN YEPYENİ KAMPANYA







BAŞVURUNUN AYRINTILARI AÇIKLANDI





Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için Garanti Bankası'ndan güzel bir kampanya geldi. Başvuru yapan vatandaşlara Bayram destek ödemesi verilecek ve bu ödeme tam 10.000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi şeklinde olacak. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor çünkü başvuru için sadece 3 gün süre verildi. Bayram alışverişi yapmak ya da bayrama cebinde para ile girmek isteyenler için bu kampanya oldukça cazip bir seçenek.Garanti Bankası, bayram öncesi ihtiyaçları karşılamak isteyen vatandaşlara tam 10.000 TL destek ödemesi sağlayacak. Ödemeler düşük faizli ve 36 ay vadeli olarak verilecek. Başvuru yapanlar aynı gün içinde ödemeyi alabilecek ve geri ödemelerini 36 aya kadar vade seçenekleri ile yapabilecekler. Garanti Bankası'nın bu kampanyası, acil nakite ihtiyacı olan herkes için faydalı bir fırsat sunuyor. Başvuru adresleri de belli olduğu için hızlıca başvuru yaparak ödemelerinizi hesabınızda görme şansınız var.Garanti Bankası'nın bayram öncesi müjdelediği 10.000 TL destek ödemesi için başvurular, bankanın resmi web sitesi ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden yapılabilir. Başvuru formunu dolduranlar aynı gün içinde ödemelerini alabilirler. Bayrama özel olarak verilen bu destek ödemesi, belirli koşullar doğrultusunda veriliyor. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve bankalara gecikmiş borcunun bulunmaması gerekiyor. Bu şartları taşıyan herkes, Garanti Bankası'nın bayram kredisi kampanyasından yararlanabilir.