Şubat ayının başında her iki banka türünün de müşterilerine, faiz oranlarının değişeceği bildirisi yapılınca, vatandaşlar ödeme planlarının yeniden ayarlanması zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank ve ING Bank, yeni faiz oranlarını kullanıcılarına duyurdu. Böylece, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve araç kredilerinin faiz miktarları komple değişti.
Kredi
07 Şubat 2023 - 07:30
Nakit paraya ihtiyacı olanlara bu bankalardan düşük faiz desteği!
Şubat ayının başında her iki banka türünün de müşterilerine, faiz oranlarının değişeceği bildirisi yapılınca, vatandaşlar ödeme planlarının yeniden ayarlanması zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank ve ING Bank, yeni faiz oranlarını kullanıcılarına duyurdu. Böylece, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve araç kredilerinin faiz miktarları komple değişti.
Kredi
07 Şubat 2023 - 07:30