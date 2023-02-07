Kredi
07 Şubat 2023 - 07:30

Nakit paraya ihtiyacı olanlara bu bankalardan düşük faiz desteği!

Şubat ayının başında her iki banka türünün de müşterilerine, faiz oranlarının değişeceği bildirisi yapılınca, vatandaşlar ödeme planlarının yeniden ayarlanması zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank ve ING Bank, yeni faiz oranlarını kullanıcılarına duyurdu. Böylece, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve araç kredilerinin faiz miktarları komple değişti.

Kredi
07 Şubat 2023 - 07:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Nakit paraya ihtiyacı olanlara bu bankalardan düşük faiz desteği!
TAKİP ETTAKİP ET


Şubat ayının başında her iki banka türünün de müşterilerine, faiz oranlarının değişeceği bildirisi yapılınca, vatandaşlar ödeme planlarının yeniden ayarlanması zorunda kaldı. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Vakıf, Halkbank ve ING Bank, yeni faiz oranlarını kullanıcılarına duyurdu. Böylece, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve araç kredilerinin faiz miktarları komple değişti.

EN UCUZA KREDİ VEREN BANKALAR AÇIKLANDI! GARANTİ, AKBANK, YAPI KREDİ,ZİRAAT, VAKIFBANK...

 Şubat ayında en ucuz kredi veren bankalar olan ING Bank ve Denizbank, sadece 0,99 oranında faiz oranı ile 10 bin liraya kadar ve 6 ay vadeli kredi almaya müsait. Yapı Kredi ve İş Bankası da aynı tutarda kredi veriyor. Bununla birlikte taşıt kredisi ve konut kredisinde durumlar da aynı; bunlar da 10 bin liraya kadar kredi verebiliyorlar. Devlet Bankaları, konut kredisi faiz oranları için oldukça uygun bir biçimde krediler veriyor. %0,69 oranında konut kredisi faiz oranına ek olarak, ikinci el konutlara özel olarak %1.20 ve %1.29 oranlarında faiz oranları kredi çekmek isteyen vatandaşları bekliyor. Bu oranlar, konut kredisi almak isteyenler için Devlet Bankaları'nın çok cazip bir seçenek olduğunu gösteriyor. Araç almak isteyen vatandaşların en uygun kredi seçeneklerini araması halinde, %1,49 faiz oranıyla ING Bank ve Halkbank olarak karşımıza çıkıyor. Bu kredi kampanyaları 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak, bu sebeple bankalara müşteri olmayan kişiler, doğrudan arayarak ya da şubelere giderek bu avantajlardan faydalanabilecekler.



konut

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ