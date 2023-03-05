Nakit paraya ihtiyacı olanlara destek gibi destek! 18-65 yaş arasına 10.000 TL verilecek: Herkes o bankaya koşuyor. Garanti Bankası bir kampanya haberini müşterileri ile paylaştı. 18 yaşını geçmiş müşterileri için nakit desteği verecek. Üstelik tek bir şartla. Garanti Bankası'nın duyurmuş olduğu 10 bin TL'lik nakit para kampanyasına ilişkin tüm detaylar haberimizde...
GARANTİ BANKASINDAN ACİL NAKİT DUYURUSUZorlu ekonomik süreçlerin yaşandığı şu günlerde Garanti Bankası vatandaşın yanında olmaya çalışıyor. Bunun için kampanyalarını duyuran Garanti Bankasından yeni bir kampanya haberi daha. Pek çok banka gibi ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde vatandaşa yardımcı olmayı hedefleyen bankanın duyurduğu kampanyanın ayrıntıları haberimizde...
Vatandaşlar tarafından üzerlerinde ağır ekonomik koşulları hafifletebilmek ve maddi olarak birazcık olsun rahatlayabilmek için bankaların sunduğu kredi detayları araştırılıyor. Özellikle son zamanlarda bankalar tarafından duyrulmaya başlanan acil nakit parası zor durumdaki vatandaşların imdadına yetişiyor. Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bankalar faizsiz acil nakit ödemeleri yapıyor. Bu ödemeleri alabilmek için ise yalnızca 18 yaşından büyük olmanız yeterli olabiliyor. Garanti Bankası mart ayının gelmesiyle birlikte yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya yeni müşterilere yönelik. Bütçesinde düşüklük olan, acil paraya ihtiyacı olan zor durumdaki vatandaşlar için faizsiz nakit desteği verecek. Garanti Bankası'nın duyurduğu bu kampanyadan yalnız yeni müşteriler faydalanabiliyor. Kredilerin ve bankaların sunduğu acil nakit para desteklerinin sıklıkla araştırıldığı günümüzde bu para vatandaşlara ilaç gibi gelecek. Çoğu vatandaşın acil nakit paraya ihtiyacı bulunuyor.