Nakit paraya ihtiyacı olanlara müjde: Bir SMS ile para derdi bitecek! Başvurular başladı

Bankanın SMS ile başvuru imkanı sunması, vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Cep telefonları üzerinden kolaylıkla ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek olan müşteriler, Denizbank ve Akbank tarafından sunulan yeni kredi
ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecekler. Bu kredi kampanyalarına SMS yoluyla katılarak, istedikleri zaman ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Söz konusu kredi kampanyası kredi kampanyası ise Akbank ve Denizbank'ın ortak bir girişimi olup, vatandaşların cep telefonlarından SMS göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmalarını sağlamaktadır. Her iki banka da, SMS ile başvuru yapan müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır.
SMS İLE İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank ve Denizbank, uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirecek bireysel müşteriler için yeni bir kredi kampanyası sunuyor. 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar, TC kimlik numaraları ile yapılan kredi skoru sorgulamasından sonra düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilirler. Minimum kredi notu 1500 olan vatandaşlar, bu kampanya kapsamında kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler.
BAŞVURU
Akbank ve Denizbank'tan hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için cep telefonu üzerinden SMS ile başvuru yapabileceğiniz bir kredi kampanyası mevcuttur. SMS ile başvuruda bulunmak için, Akbank için "kredi" yazıp bir boşluk bırakarak kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Denizbank için ise "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazıp 32 80 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Bu kampanya, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için idealdir. Bu kampanyada bireysel müşterilere düşük faizlerle kredi kullandırılmaktadır. Başvurular 18-65 yaş aralığındaki bireysel müşteriler için geçerlidir ve TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak kredi skoru sorgulaması sonrasında kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Başvuru için gereken en düşük kredi notu tutarı ise 1500 TL olarak belirtilmektedir.