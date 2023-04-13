Nakit paraya ihtiyacı olanlara tek mesajla kredi! O banka 70.000 TL'yi 5 dakikada ödeyecek: Tek bir şartı var

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, gündelik hayatın ekonomik algısını değiştirdi. Fahiş fiyatlar, tüketicileri zor durumda bıraktı. Borç yükleri artan tüketiciler için Denizbank, prosedürlerle uğraşılmasına gerek kalmadan başvuru yapılabilecek bir kredi ürünü sunuyor. Bu finansman desteği 18 yaşın üstündeki her tüketicinin kullanımına açık. Banka, ürüne ilişkin tüm detayları açıkladı. İşte detaylar...
KREDİ VE BAŞVURU DETAYLARI
Denizbank, emekliler, memurlar, özel sektör çalışanları ve diğer gruplar için özel kampanyalar düzenleyen bir bankadır. Banka, nakit sıkışıklığı çeken tüketiciler için "Cebimde Kredi" adında yeni bir kredi ürünü sunmaktadır. Kefil şartı olmadan, başlangıç faizi %1,98 olan bu kredi ürünü, en fazla 70.000 TL tutarında ve 36 ay vade ile geri ödenebilir. Kredi başvurusu için, cep telefonundan KREDİM, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri yazılarak 3280'e kısa SMS göndermek yeterlidir.