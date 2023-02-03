Nakit paraya sıkışan bu bankalara koşacak! Acil kredi muslukları açıldı: İşte o bankalar ve vereceği tutarlar!

Paraya sıkışanları mutluluktan havaya uçuracak kampanyalar art arda duyuruldu. 2 Şubat'ta ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanan tüm vatandaşlar için belirlenen şartlara göre kredi ödemeleri yapılacak. Evrensel kredi başvurusunu 2 Şubat'ta yapan vatandaşlar, kredi ödemelerini Yapı Kredi Bankası aracılığıyla alacak.
Acil ihtiyaç durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılan tüm vatandaşların, banka kredisi şartlarını sağlamaları halinde Yapı Kredi Bankası aracılığıyla anında ödeme alabilecekleri açıklandı.
36 ay ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 3 ay ertelemeli başvurunuzu tamamlamak isterseniz işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, kredi ödemelerinizi aynı gün alabilirsiniz. Anında kredi hizmetini kullanarak kredi ödemelerini nakit olarak yapan tüm vatandaşlar 5 dakikada sonucu alacak. Başvurunuza bağlı olarak kullanabileceğiniz 3 ay ertelemeli 36 ay vadeye sahip olan ihtiyaç kredisi kampanyasında kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı kampanyayı değerlendirebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'na ek olarak Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşlar İnternet Bankacılığı'ndan başvuru yapabilirler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılırken Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isterseniz, örneğin Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'ndan da ödeme yapabilir ve kredi notunuz 1400 ve üzeri ise ödemenizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Acil ihtiyaç durumunda kredi işlemini şartlara uygun olarak tamamlayarak nakit ödeme yapabilir ve onaylanan bu kredileri aynı gün hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz. 5 dakikada sonuç aldığınız bu kampanyalara katılmak isterseniz, acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar işlemi hemen tamamlayarak 36 ay vade ile 50000 Türk Lirasına kadar kredi alabiliyor.