Nakit paraya sıkışan PTT'ye koşacak! O şartlara uyanlara 868 TL anında yardım ödenecek: O tarihe kadar maaş gibi hesaplarda!







PTT’DEN AYDA 868 ÖDEME ALMAK İSTER MİSİNİZ?







KİMLER YARARLANABİLİYOR

Devlet vatandaşlarına ekonomik sıkıntılarından kurtulmaları için maddi yardımlarına devam ediyor. PTT’den her ay 868 TL ödeme almak isteyenler için hazırladığımız haberde ödemenin detayları ve nasıl yararlanılacağı belirtiliyor. Bir çok kişinin merak ettiği ödemelerden biri olan bu ödemeden yararlanmak isteyenler…. Detaylar haberimizde…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira doğalgaz vb faturalarında ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına yardımda bulunuyor. Vatandaşların ekonomik anlamda rahatlamasına neden olan fatura yardımları yanı sıra 65 yaş üzerindeki kişilere de yaşlılık aylığı ödemesi yapılıyor. Ancak 65 yaş üzerinde olan ve belli şartları karşılayan yaşlıların başvurabildiği bu ödeme hakkında daha detaylı bilgi almak için haberimizin tamamını okuyun…Yılda 4 ay olarak ödenen 3 aylık maaşlarını 65 yaş üzerinde bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 3 ayda bir yatsa da bu ödemeler aya bölündüğünde aylık olarak 868 lira paraya denk geliyor. 3 ayda verildiğinde de 2 bin 604 lira yaşlılara ödeme yapılmış oluyor. Bu maaştan yararlanmak isteyen yaşlıların dikkat etmesi gereken birkaç konu var. Bu şartlar sağlandığı takdirde ödemelerde valilikler ya da kaymakamlıklar aracılığı ile hemen bağlanıyor. Buna göre 65 yaşını dolduran yaşlılar başvuru yapabiliyor. Ancak bu emeklilerin SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR gibi kanallardan bir gelirinin olmaması şartı aranıyor. Yani bu aylığa başvuranların muhtaçlık sınırından daha az gelirinin olduğunu beyan etmesi şart. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaşlılara yılda 4 defa olarak maaş bağlanıyor. Bu desteğin amacı geliri olmayan yaşlılarında geçimlerini sağlayabilmeleri adına Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Emekli maaşı olmayan yaşlılar bu fırsatı kaçırmamalı.