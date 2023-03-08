Kredi
08 Mart 2023 - 00:15

Nakit paraya sıkışanlara kamu bankalarından destek! Şartı taşıyanlara 50.000 TL nakit verilecek

Ekonomik zorluk yaşayanlara 50 bin liralık kredi fırsatı! Hangi bankalar nakit desteği yapacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Kredi
08 Mart 2023 - 00:15
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Nakit paraya sıkışanlara kamu bankalarından destek! Şartı taşıyanlara 50.000 TL nakit verilecek
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Maddi güçlük yaşayan vatandaşlara devlet bankalarından destek geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi vereceğini duyurdu.

Devlet bankaları başvuruda bulunan vatandaşlara aylık yüzde 0,99 oranında faiz ile birlikte 50 bin lirayı bulan kredi fırsatı sunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bünyelerinde sunulan bu fırsat, vatandaş tarafından merakla bekleniyor.



kredi desteği

Devlet bankası olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından verilecek bu krediyi, aynı faiz tutarı ile diğer bankalardan almak güç olacak.

Vatandaşlar; Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bünyesinde verilecek bu krediyi birçok konuda kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre; ısı yalıtımı, mantolama gibi konularda krediyi kullanmak mümkün. Kredi adına başvuruda bulunan vatandaşlara karar kılınan masrafların hepsini kredi ile giderme fırsatı verilecek. Bununla birlikte kredinin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntıların, vatandaşlara kredi alma sürecinde bildirileceği konuşuluyor.

Bir aylık taksit ne kadar olacak?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a kredi adına başvuruda bulunanlara, 60 ay vade ile birlikte 50 bin liralık kredi verilecek. Yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak bu kredinin bir aylık taksiti 1185 lira olmak üzere 5 senelik sürede her ay geri ödenecek.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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