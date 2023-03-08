Nakit paraya sıkışanlara kamu bankalarından destek! Şartı taşıyanlara 50.000 TL nakit verilecek

Maddi güçlük yaşayan vatandaşlara devlet bankalarından destek geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi vereceğini duyurdu. Devlet bankaları başvuruda bulunan vatandaşlara aylık yüzde 0,99 oranında faiz ile birlikte 50 bin lirayı bulan kredi fırsatı sunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bünyelerinde sunulan bu fırsat, vatandaş tarafından merakla bekleniyor.
Devlet bankası olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından verilecek bu krediyi, aynı faiz tutarı ile diğer bankalardan almak güç olacak. Vatandaşlar; Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bünyesinde verilecek bu krediyi birçok konuda kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre; ısı yalıtımı, mantolama gibi konularda krediyi kullanmak mümkün. Kredi adına başvuruda bulunan vatandaşlara karar kılınan masrafların hepsini kredi ile giderme fırsatı verilecek. Bununla birlikte kredinin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntıların, vatandaşlara kredi alma sürecinde bildirileceği konuşuluyor.