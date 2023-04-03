Nakit paraya sıkışanlara sıfır faizli kredi! Tam 50.000 TL faizsiz verilecek: Şartlar açıklandı

50.000 TL nakit destek isteyenler sıfır faizli kredi
imkânı sağlayan İş Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek. Detaylar haberimizde…
İŞ BANKASI'NDAN MÜŞTERİLERİNE KREDİ İMKANI! SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
İş Bankası müşterilerini memnun etmek için yeni kredi haberini duyurdu. Habere göre İş Bankası, 50 bin TL'ye varan faizsiz ve 12 ay vadeli kredi verecek. İş Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterileri için bir kez daha geniş kapsamlı kredi kampanyası başlattı. Bu kampanyadan yararlananlar sıfır faiz oranları ve yüksek kredi limitleri ile tanışmaktadır. Bu bankadan kredi almak istiyorsanız bazı önemli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İş Bankası kredi kampanyası ile ilgili tüm haberleri burada bulabilirsiniz.
İŞ BANKASI'NIN VERDİĞİ FAİZSİZ KREDİ DETAYLARI
İş Bankası Kredi kampanyalarını müşterileri ve yeni potansiyel müşteriler için sürekli olarak güncellenmektedir. İş Bankası'nın özellikle yeni müşteriler için son dönemde tüm bankalarda başlattığı ve oldukça rağbet gören faizsiz kredi seçeneği bulunmaktadır. Bu noktada İş Bankası, ilk kez müşterisi olanlara 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi limiti sunacağını duyurdu. İş Bankası bu krediyi ilk kez KOBİ'lere ve esnaflara sunacak. Bu kriterlere uyan potansiyel müşteriler bu krediye başvurarak likidite sorunlarını çözebilirler. İş Bankası, küçük işletmelerin ve esnafın zor günleri atlatması için her fırsatta atacağı adımlarla yanınızda olacağını göstermeye devam ediyor.
KOBİ VE ESNAFLAR İÇİN VERİLEN 0 FAİZLİ KREDİ NASIL ALINIR?
İş Bankası, KOBİ ve esnaflara Hoş Geldin Kampanyası kapsamında yürüttüğü faizsiz kredilerin detaylarını açıkladı. Küçük işletme veya esnaf olmanın dışında krediden yararlanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar da bulunmaktadır. Bu koşullar ve kredi detayları karşılandığında, krediden yararlanma olasılığınız daha yüksektir. İş Bankası'nın yeni müşterilere sunduğu kredi olanaklarından yararlanmak için gerekli koşullar şunlardır: 2023'te İş Bankası'nda hesap açmak 31 Mart 2023'e kadar başvuru yapmak Faizsiz kredi başvurusu için şubeye gitmeniz gerekiyor. Krediler en az 3 ay en fazla 12 ay vadeli olarak verilmektedir. Kredi limiti 50.000 TL'dir.