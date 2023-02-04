Nakit paraya sıkışanların dikkatine! Bu bankalar belgesiz kefilsiz 30.000-40.000 TL para verecek! Başvurmayan kalmasın

Yapı kredi Bankası, belgesiz olarak kredi ödemesi yapacak olan kişilere, 50 bin TL'ye destek veriyor. Başvuran kişiler 50.000 TL'ye kadar hiçbir belge gerekmeksizin kredi ödemesi alabilecekler. Bu kampanyalardan faydalanmak için, ihtiyaç duyduğunuz nakit için başvurunuzu yapabilirsiniz. 10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar ödeme alacak kişilere hemen nakit kampanyası başladı ve son dakika duyuru yapıldı. Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara destek kampanyaları sunuyor. İstediğiniz banka şubesinden de işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.
SMS KREDİ
Eğer SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi bilgilerinizi 4411 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. Başvurunuz bu numaraya gönderilirse, belirtilen politikalara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi ödemeniz yapılacaktır. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu hızlı bir şekilde aynı gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer banka şartlarına uygun olduğunuz düşünüyorsanız, SMS ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir ve hızlı bir şekilde kredi ödemeleri alabilirler. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular 5 dakika içerisinde ödeme olarak hesabınıza yatırılacaktır.