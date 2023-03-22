Finans
22 Mart 2023 - 20:00

Nakit paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi isteyenlere müjde: Başvurular başladı!

Nakit paraya sıkışanlara sıfır faizli kredi imkanı sunuldu. Sıfır faizli kredi paketleri devreye girerken Garanti Bankası tarafından müşterilere imkan sunuldu. Nakit avans ve kredi sağlanırken vatandaşlar araştırmalara başladı. İşte, Garanti Bankası kredi paketlerine ilişkin detaylar...

Finans
22 Mart 2023 - 20:00
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Nakit paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi isteyenlere müjde: Başvurular başladı!
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Garanti Bankasından kredi paketlerine dair kampanyalar gelmeye devam ederken bankalar arasında rekabet çoğaldı. Sıfır faizli kredi arayışında olanlara tam 10 bin TL nakit destek sağlandı. Garanti bankası sıfır faizli kredi nasıl alınır, şartlar nelerdir?

GARANTİ BANKASI SIFIR FAİZLİ KREDİ KOŞULLARI

1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için öncelikle mobil uygulama üzerinden üye olunması gerekir. Uygulamayı telefona indirdikten sonra müşteri hizmetleri tarafından görüntülü konuşma yapılır.



-Garanti Bankasına yeni üye oluyor olmanız gerekir.

-Müşeri bazlı olan kampanyadan herkes bir defa faydalanır.

-Kredi kartının onaylanmasıyla beraber 1 gün sonra kredi tamamlanır

-5.000 TL tanımlanırken aynı tutarda nakit avans çekilir.

-Vade sayısı 6 ay, masrafsız ve komisyon alımı yapılmaz.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank 20.000 TL faizsiz kredi 12-6 ay vade,

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL 0 faizle kredi 6 ay vade,

Denizbank mevcut müşteriler de dâhil 10.000 TL faizsiz kredi 6 ay vade,

İş Bankası 10.000 TL faizsiz kredi 6 ay vade,

QNB Finansbank KOBİ’ler özel 20.000 TL 12 ay vade,

ING Bank faizsiz taksitli nakit avans 5.000 TL 6 ay vade,

QNB Finansbank aktif kredisi olmayanlara ise 10 bin TL faizsiz kredi veriliyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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