Nakit paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi isteyenlere müjde: Başvurular başladı!

Garanti Bankasından kredi paketlerine dair kampanyalar gelmeye devam ederken bankalar arasında rekabet çoğaldı. Sıfır faizli kredi arayışında olanlara tam 10 bin TL nakit destek sağlandı. Garanti bankası sıfır faizli kredi nasıl alınır, şartlar nelerdir?
GARANTİ BANKASI SIFIR FAİZLİ KREDİ KOŞULLARI1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için öncelikle mobil uygulama üzerinden üye olunması gerekir. Uygulamayı telefona indirdikten sonra müşteri hizmetleri tarafından görüntülü konuşma yapılır.
-Garanti Bankasına yeni üye oluyor olmanız gerekir. -Müşeri bazlı olan kampanyadan herkes bir defa faydalanır. -Kredi kartının onaylanmasıyla beraber 1 gün sonra kredi tamamlanır -5.000 TL tanımlanırken aynı tutarda nakit avans çekilir. -Vade sayısı 6 ay, masrafsız ve komisyon alımı yapılmaz.