Nakit sıkıntısı çeken ev hanımlarına büyük destek! Ayda 1.100 TL cep harçlığı verilecek: Şartı sağlayanlar Mayıs'ta alacak







EV HANIMLARINA DESTEK











KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türkiye'de yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle devlet, ev hanımlarına yönelik desteklerini arttırıyor. Bu kapsamda, devlet tarafından yapılan açıklamalarda ev hanımlarına çeşitli destekler sağlanacağı duyuruldu. İlgili projelerden biri olarak, "Yeni Destek" adı altında bir program hayata geçirildi. Bu program kapsamında, ev hanımlarına 500 TL ile 1100 TL arasında değişen miktarlarda destek verileceği açıklandı. Bu desteklerin, evde üretilen ürünlerin satışı veya evde yapılacak işler için kullanılabileceği belirtildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ev hanımlarına destek sağlanacağı açıklandı. Başvuruların başladığı duyuruldu ve başvuru yapmak isteyenlerin açık olarak belirtilen başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Destekten faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor ancak başvuru sahipleri bu şartları sağladıkları takdirde yardım paketinden faydalanabilecekler. Bu sosyal yardım kampanyası sayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarının ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor. Bu sayede, ev hanımları temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirler.Devlet tarafından ev hanımlarına verilecek 1100 TL ödeme için belirli koşullar aranmaktadır. Bu koşullar arasında Türk vatandaşı olmak, en az bir çocuğa sahip olmak, kadın olmak, arazi veya ev tapusuna sahip olmamak, sabit gelir ve aktif bir sigorta olmamak gibi şartlar yer almaktadır. Tüm bu şartları sağlayan kadınlar kampanyaya başvuru yapabilirler. Kampanya kapsamında verilecek olan 500 TL ila 1100 TL arasındaki destek tutarı PTT hesabına yatırılacak ve ihtiyaç halinde istenilen zaman çekilebilecektir. Ancak, ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilen kadınlara destek verilmeyecektir. Bu sosyal yardım programı sayesinde, devlet ev hanımlarının ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunarak toplumsal refahın artmasını hedeflemektedir.