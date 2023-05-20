Nakit sıkıntısı olup kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalardan son dakika kararı çıktı: O tarihe kadar...

14 Mayıs seçim sonrasında bankaların kredi kartlarına nakit avans kapatması vatandaşı şoke ederken bir haber de kredilerden geldi. Artık bu tutarlarda kredi verilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN YENİ KREDİ KARARLARI14 Mayıs seçimi sonrasında seçim ikinci tura kalırken bankaların son durumları vatandaşı mağdur ediyor. Bazı bankaların konut kredisi faizleri yüzde 3 üstüne çıktı ve taşıt kredileri yüzde 4 oranlarına yükseldi. Merkez Bankası tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte 70 bin TL ve üstü ihtiyaç kredileri için aylık faiz oranları yüzde 5 oranına yükseldi! Bankacılar ise artık bu tutarlarda vatandaşın mecbur olduğu için kredi çektiğini belirtiyor. Bankacılık kaynaklarında yaşanan yavaşlama dikkatleri çekerken seçim sonrasında yaşanacak politikalar bankalar tarafından merakla bekleniyor. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Hayat ilk seçim turu sonrasında 15 gün süreçte ekonominin nasıl gideceğini, maliyetin ne olacağını bilmeyen bankaların kredi kullandırmadığını ve piyasadaki sıkışıklığın artık her saat arttığını belirtti.
Bankacılık kaynağına göre seçim öncesinde bankaların sınırlı tuttuğu kredilerin Merkez Bankası'nı bu düzenlemeye mecbur bıraktığını söyledi. Kurumsal olarak artık ticari kredi verilmediğine dikkat çekildi ve mevduat faizi yüksek olan işlemlerde yüzde 40 oranlarında kimse kredi vermek istemiyor. Ancak ve ancak zorunda olan kurumsallara kredi veriliyor onun maliyetleri de özellikle özel bankalarda ciddi şekilde arttı. Aynı zamanda bankalar bireysel kredileri seçime kadar durdurduğunu söyledi ve sadece zor durumdaki firmalara ödeme yapıldığını söyledi. Şeref Fayat tarafından yapılan açıklamaya göre TL kredi kullandırmak istemiyorlar ve seçimin ikinci turunda belki kurda atak olur diye bekliyorlar dedi. Fayat, kredi kullanımı yaptırılırsa yüzde 40-50 arasında faizlerle verildiğini ve politika faizi yüzde 8.5 olarak işlenirken bu korkunç maliyetlerin vatandaşı mağdur ettiğini söylüyor. Döviz krediye ulaşmak ve yüzde 11 maliyetle dolar ve Euro sahibi olmanın daha mantıklı olduğunu söyleyen Fayat artık piyasada kredi ulaşımının çok zor olduğunu ulaşılsa bile yüksek maliyetler uygulandığını söyledi. Fayat maliyetlerin yanında vadelerin de sıkıntıda olduğunu söyledi. 3 ay üstü piyasalarda verilmiyor. Aynı zamanda bir bankacı seçim sonrasında mevduat maliyetlerinin nereye gideceği ve politikaların devam edip etmeyeceğinin görülmesinden sonra kredi piyasasının açılabileceğini ancak bu şekilde iki seçim arasında KKM haricinde pek işlem yapacak ve kredi verecek ortam olmadığını söyledi.