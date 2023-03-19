Nakite ihtiyacı olanı o banka boş çevirmeyecek! Tek bir şartı var: Her gelen 3000 TL'yi götürecek!

Yapı kredi Bankası'nın müşterilere verdiği 3000 TL'ye sahip olmak için ne yapılmalı? İşte detaylar...
YAPI KREDİ BANKASI MÜŞTERİLERİNE 3000 TLYapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, Yapı Kredi müşterisi olmak için yakınlarından yeni müşteri getirenlere 3 bin TL nakit ödül vereceğini açıkladı.
Yapı Kredi Bankası bu kampanya ile özellikle özel bankalar arasında yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemde müşteri portföyünü genişletmek ve yeni müşteriler kazanmak istemektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, banka müşterisi olan arkadaş veya akrabalarını Yapı Kredi müşterisi yaparak kişi başı 300 TL kazanabiliyor. Sayı sınırlaması olmaksızın düzenlenen kampanyada 10 ve üzeri arkadaşını banka müşterisi yapanlar 3.000 TL'ye varan nakit para ödülü kazanıyor. Bu seçenek ile Yapı Kredi Bankası müşterileri, kendileri ve yakınları için karlı bir seçim elde etmektedir. Bankacılık müşterileri Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu kampanya ile hem kazançlı bir fırsat yakalayarak yeni müşteriler kazanmakta hem de sevdiklerine bankacılık hizmetlerinden yararlanma fırsatı sunarak hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Kampanya bilgileri ve başvuru kriterleri bankanın internet sitesinde yer almaktadır.