Kredi
19 Mart 2023 - 09:15

Nakite ihtiyacı olanı o banka boş çevirmeyecek! Tek bir şartı var: Her gelen 3000 TL'yi götürecek!

Bankalar arasında yeni müşteri bulma rekabeti kaldığı yerden devam ediyor. Yapı kredi Bankası müşterilerine 3000 TL vermeyi taahhüt ediyor. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kredi
19 Mart 2023 - 09:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Nakite ihtiyacı olanı o banka boş çevirmeyecek! Tek bir şartı var: Her gelen 3000 TL'yi götürecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Yapı kredi Bankası'nın müşterilere verdiği 3000 TL'ye sahip olmak için ne yapılmalı? İşte detaylar...

YAPI KREDİ BANKASI MÜŞTERİLERİNE 3000 TL

Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, Yapı Kredi müşterisi olmak için yakınlarından yeni müşteri getirenlere 3 bin TL nakit ödül vereceğini açıkladı.



Yapı kredi kampanya

Yapı Kredi Bankası bu kampanya ile özellikle özel bankalar arasında yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemde müşteri portföyünü genişletmek ve yeni müşteriler kazanmak istemektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, banka müşterisi olan arkadaş veya akrabalarını Yapı Kredi müşterisi yaparak kişi başı 300 TL kazanabiliyor.

Sayı sınırlaması olmaksızın düzenlenen kampanyada 10 ve üzeri arkadaşını banka müşterisi yapanlar 3.000 TL'ye varan nakit para ödülü kazanıyor. Bu seçenek ile Yapı Kredi Bankası müşterileri, kendileri ve yakınları için karlı bir seçim elde etmektedir. Bankacılık müşterileri

Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu kampanya ile hem kazançlı bir fırsat yakalayarak yeni müşteriler kazanmakta hem de sevdiklerine bankacılık hizmetlerinden yararlanma fırsatı sunarak hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Kampanya bilgileri ve başvuru kriterleri bankanın internet sitesinde yer almaktadır.

YAPI KREDİ'DEN YAKININI GETİR KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanya, Yapı Kredi ile akrabalık yaparak para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında davetli başına kişi başı 300 TL kazanmak mümkün. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin oldukça basit bir şey yapması gerekiyor.

Yakınlarınızın Yapı Kredi müşterisi olabilmesi için öncelikle Şimdi Davet Et butonuna basmanız gerekmektedir. Bu buton ile size özel referans kodunuzu paylaşarak yakınlarınızı Yapı Kredi Mobil'in Yapı Kredi müşterisi olmaya davet edebilirsiniz. Davetiniz kabul edilirse hem siz hem de davetli; Kişi başı 300 TL kazanmaya hakkınız var.

Davet limiti olmadan düzenlenen kampanya sayesinde daha çok kişiye ulaşabilir ve daha çok para kazanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu bu fırsat sayesinde siz ve yakınlarınız karlı bir tercih yapmış olacaksınız. Kampanya ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilere bankanın internet sitesinden ulaşılabilir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ