Kredi
19 Nisan 2023 - 01:00

Nakite sıkışanlar 6 ay tek kuruş ödemeyecek! O banka büyük ihtiyaç kredisi kampanyasını müjdeledi

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ederken yüzleri güldürecek haber o bankadan geldi. Peki ne kadar ödeme yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
19 Nisan 2023 - 01:00
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Nakite sıkışanlar 6 ay tek kuruş ödemeyecek! O banka büyük ihtiyaç kredisi kampanyasını müjdeledi
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Son dönemlerde bankaların kredi kampanyaları hız kesmeden devam ederken rekor kampanya o bankadan geldi. Peki 500 bin TL kredi nasıl çekilir? Şartlar nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN BÜYÜK İHTİYAÇ KREDİSİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından araştırırken müjdeli haber Halkbank'an geldi. Halkbank tarafından yapılan duyuruya göre Tekno Girişimci vatandaşlara destek olmak için 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli 500 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Teknolojinin hızla ilerlediği son dönemlerde bilişim ve yazılım sektörlerine destek vermek için Halkbank kredi kampanyası başlattı. 



Halkbank 500 bin TL Kredi Desteği

Tekno girişimci destek kredisi kapsamında girişimcilerin mal alımları, maaş ödemeleri, kira ödemeleri, işletme giderleri, ofis ekipmanları, yazılım, donanım ve program desteği olmak için 500 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Tekno girişimci destek kredisi kapsamında hak kazanan vatandaşlar 6 ay ödeme yapmayacak ve 500 bin TL krediyi 60 ay vade imkanıyla ödeyebilecek. Tekno girişimci destek kredisine başvuru yapabilmek için; Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet göstermek ya da yeni bir iş kurmak, TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık tarafından teknoloji odaklı sektörde hibe desteğinden hak kazanmak, Teknopark ve Teknokent teknoloji geliştirme bölgelerinde görev alma şartları aranıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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