Kredi
16 Nisan 2023 - 18:30

Nakite sıkışanlar öğretmenlere müjde! O banka 70.000 TL faizsiz kredi dağıtacak!

İş Bankası, Van ilinde görev yapan öğretmenlere promosyona ek faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredi imkanıyla, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Faizsiz kredi tutarı 70.000 TL'ye kadar olan öğretmenler başvuru yapabileceklerdir. Ayrıntılar haberimizde...

Kredi
16 Nisan 2023 - 18:30
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Nakite sıkışanlar öğretmenlere müjde! O banka 70.000 TL faizsiz kredi dağıtacak!


İş Bankası, Van ilinde görev yapan öğretmenlere promosyona ek faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredi imkanıyla, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Faizsiz kredi tutarı 70.000 TL'ye kadar olan öğretmenler başvuru yapabileceklerdir. Ayrıntılar haberimizde...

İş Bankası, Van ilinde görev yapan öğretmenlere promosyona ek faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bu kredi imkanı sayesinde, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanması hedeflenmektedir. Faizsiz kredi tutarı 70.000 TL'ye kadar olan öğretmenler başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞBANK



Kredi başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin, İş Bankası şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, öğretmenlik belgesi, son 3 aya ait maaş bordrosu, ikametgah belgesi ve öğretmenlerin kendilerine ait bir fatura yer almaktadır. Başvuru sonrasında İş Bankası tarafından kredi başvurusu değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde kredi tutarı belirlenecektir.

Kredi geri ödemesi ise 36 ay vade ile yapılabilecektir. Geri ödeme süreci boyunca faiz uygulanmayacak olması, öğretmenlerin daha avantajlı bir kredi kullanımı yapmalarını sağlayacaktır. Öğretmenlerin bu kredi imkanından yararlanarak, ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamaları mümkün olacaktır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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