Nakite sıkışanlara hızır gibi yetişti! O banka faiz oranlarını düşürdü: Şimdi al sonra öde kampanyası cepleri dolduracak!

YapıKredi Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun faiz oranları, uzun vadeler ve kolay geri ödemeler için kampanyalar düzenliyor.
YAPIKREDİ BANKASI'NDAN VATANDAŞLARA KREDİ KOLAYLIKLARI: SABİT FAİZ VE UZUN VADELER
Tüm ülkede hissedilen enflasyonun neden olduğu yaşam maliyeti artışı ve nakde olan ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların kredi
çekme konusunda sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. YapıKredi Bankası, bu durumu çözmek için harekete geçti ve müşterilerine sabit faiz uygulaması ile uzun vadeli ve daha uygun faiz oranları ile kredi çekme kolaylığı sağladı.
ONAY SÜRECİ ORTADAN KALKIYOR!
Banka, ön onaylı krediler kapsamında kredi onay sürecini ortadan kaldırarak, müşterilerinin gelir düzeyine göre kredi limiti sunmaya başladı. YapıKredi Bankası ayrıca klasik bankalardan farklı olarak, ipotek usulü kredi veriyor. Banka, ihtiyaç kredisi faizlerini sabitleyerek yüzde 2,84 faiz oranları ile kredi sağlıyor. Müşterilerinin borçlarını tek bir kredide birleştirmesi için de ‘Kapama Koşullu Kredi’ veriyor. Aynı zamanda 3 aya kadar taksit erteleme fırsatı da sunan YapıKredi Bankası, 100.000 TL altında olan para bakiye toplamı için en çok 24 aya kadar vadelendirme hizmeti veriyor. Bankanın 100.000 TL üzerinde olan para bakiye toplamı için en çok 12 aya kadar vadelendirme hizmeti veriyor. Banka, bu sayede vatandaşların nakde ihtiyaçlarını daha kolay bir hale getirmek için çalışıyor.