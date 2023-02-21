YAŞAM
21 Şubat 2023 - 08:30

Nakliye ücret tarifesi belli oldu! Fiyatların dışına çıkan yandı: Artık en fazla bu miktar alınacak

Depremzedelere yardımcı olacak taşıma firmaları ne kadara çalışacak? İşte detaylar...

YAŞAM
21 Şubat 2023 - 08:30
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Nakliye ücret tarifesi belli oldu! Fiyatların dışına çıkan yandı: Artık en fazla bu miktar alınacak
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Son günlerde depremden etkilenen vatandaşlara nakil konusunda yardım edecek firmaların ne kadara çalışacağı gündemdeydi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bölgesel şartların da göz önünde bulundurulduğunu ve ortalama yüzde 15 esneklik oranında fiyat belirlendiğini dile getirdi.

Bakanlık tarafından açıklanan yazılı metne göre valiliklere 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri' genelgesi gönderildi. Bu duruma göre taşınma belgeleri ve alanlardaki şartlar göz önünde bulundurularak yaklaşık yüzde 15 esneklik oranında fiyat belirlenecek.



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Bu genelge kapsamında; evden eve yapılacak eşya taşıma bedeli 4+1 daireler için geçerli olmak koşuluyla piyasa şartlarında 25 kilometreye kadar şehir içi işçilik bedeliyle maksimum 6 bin lira, şehir sınırları dahilinde şehirler arasında işçilik bedeli maksimum 9 bin lira olacak.

Bununla birlikte; iller arası evden eve eşya taşınması durumunda şehir içi taşıma bedeli maksimum 6 bin liraya ek olarak, 25 kilometrenin aşılması durumunda kilometre başına 10 lira, 1000 lira varış noktası asansör ödemesi, 2 bin lira işçilik ve 1000 lira şoför ücreti dahil edilecek.

Taşıma yapılırken asansör kiralanırsa onuncu kata dek maksimum kira ücreti 1000 lira, onuncu katın üstüne çıkılması durumunda ise her kat için 100 lira daha ödeme alınacak.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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