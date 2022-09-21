Nallıhan’da traktörle işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'dan Çayırhan Mahallesi'ne hareket halinde ilerleyen Halis Mehmet Öztürk yönetimindeki 06 BAC 269 plakasına sahip traktörle, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BOP 990 plakasına sahip minibüs çarpıştı. Kazada Hanife Üzüm, Gülay Hepkaya, Hatice Baş, Hanife Mert, Emine Can, Saffet Çakmak ve traktör sürücüsü Halis Mehmet Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.