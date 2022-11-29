Namı tüm dünyayı saran özbek pilav tarifi geldi! Bu tarifi şefler bile bilmiyor! Çok konuşulan besin zengini olan özbek pilav tarifi







ÖZBEK PİLAV MALZEMELERİ







TARİFİ

Orta Asya sofralarının sevilen lezzetlerinden olan özbek pilavı birçok kişi tarafından beğenilirken tadı damağınızda kalacak o tarifler arasında herkes tarafından beğenilen özbek pilavı da yer alıyor. İşte, pirinçle beraber bol vitaminli yemek özbek pilav tarifi haberimizde2 yemek kaşığı tereyağı1 çay bardağı sıvı yağ 2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış) 5 adet orta boy havuç (rendelenmiş) 400 gram kuşbaşı kuzu eti 3 su bardağı pirinç 4. 5 – 5 su bardağı sıcak su 2 baş sarımsak Tuz, kimyon, karabiberPilav tenceresi içerisine sıvı yağ ve tereyağ eritilerek soğanlar karamelize edilerek kavrulur. Kuşbaşı etler tencereye alınarak suyu çekilerek kavrulur. Etlerin suyu çekene kadar pişirme işlemi yapılırken rendelenen havuçlar ilave edilir. Havuçlar yumuşadıktan sonra pirinçler ilave edilir ve üzerine baharatlar ve tuz eklenerek 3 dakika boyunca kavrulur. 2 diş sarımsak pilav üzerine koyulur ve pişmeye bırakılır. 5 dakika yüksek ateşte piştikten sonra 10 dakika da kısım ateşte pişirilir. Pişen pirinçler sonrasında dinlemeyen bırakılarak servise hazır edilir.