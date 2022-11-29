Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 11:13

Namı tüm dünyayı saran özbek pilav tarifi geldi! Bu tarifi şefler bile bilmiyor! Çok konuşulan besin zengini olan özbek pilav tarifi

Birçok kişi tarafından beğenilen ve yapılmak istenen özbek pilavı nasıl yapıldığı ve malzemeleri merak edliyor. Tadı damağınızda kalacak lezzetli özbek pilavı herkesten alkış alırken zengin besin kaynakları bulunduran özbek pilavı ve püf noktaları haberimizde

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 11:13
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Namı tüm dünyayı saran özbek pilav tarifi geldi! Bu tarifi şefler bile bilmiyor! Çok konuşulan besin zengini olan özbek pilav tarifi


Orta Asya sofralarının sevilen lezzetlerinden olan özbek pilavı birçok kişi tarafından beğenilirken tadı damağınızda kalacak o tarifler arasında herkes tarafından beğenilen özbek pilavı da yer alıyor. İşte, pirinçle beraber bol vitaminli yemek özbek pilav tarifi haberimizde

ÖZBEK PİLAV MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı



1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 su bardağı pirinç

4. 5 – 5 su bardağı sıcak su

2 baş sarımsak

Tuz, kimyon, karabiber

TARİFİ

Pilav tenceresi içerisine sıvı yağ ve tereyağ eritilerek soğanlar karamelize edilerek kavrulur. Kuşbaşı etler tencereye alınarak suyu çekilerek kavrulur. Etlerin suyu çekene kadar pişirme işlemi yapılırken rendelenen havuçlar ilave edilir. Havuçlar yumuşadıktan sonra pirinçler ilave edilir ve üzerine baharatlar ve tuz eklenerek 3 dakika boyunca kavrulur. 2 diş sarımsak pilav üzerine koyulur ve pişmeye bırakılır. 5 dakika yüksek ateşte piştikten sonra 10 dakika da kısım ateşte pişirilir. Pişen pirinçler sonrasında dinlemeyen bırakılarak servise hazır edilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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