Nantes, Mostafa Mohamed ile yola devam edebilir













Teknik direktörü ondan vazgeçmediğini söyledi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da bir yandan da kadro planlamasıyla ilgili olarak çalışmalar yapılıyor. Kiralık oyuncuların da durumu yakından takip edilirken, teknik ekiple fikir alışverişlerinde bulunuyor.Kiralık olarak takımdan ayrılan isimlerden biri olan Mostafa Mohamed ile ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. 5 Milyon 750.000 Euro satın alma opsiyonu bulunan Mohamed için sarı kırmızılı ekibin Fransızların kararını beklediği biliniyordu.Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Galatasaray’dan kiraladıkları oyuncuları Mostafa Mohamed hakkında konuştu. Kombouare yaptığı açıklamalarda ; ‘ Mohamed’ten memnunum. Aslında hiçbir oyuncumla problemim olmadığını söyleyebilirim. Forvet hattında onun önünde yer alan isimlerimiz de mevcut. Mohamed’in bu forma yarışında pes etmemesini istiyorum. Oyuna sonradan girip de katkı yapmasını çok istiyorum. Ondan asla vazgeçmedim. Kendisi oynadıkça mutlu olan bir futbolcu bunu anladım… ‘ ifadelerini kullandı.