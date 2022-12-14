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14 Aralık 2022 - 10:07

Napoli'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Galatasaraylı yıldız için teklif yapacaklar

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi Napoli'nin ısrarı devam ediyor. Ocak ayında sarı kırmızılı ekibe resmi teklifin ulaşması bekleniyor.

SPOR
14 Aralık 2022 - 10:07
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Napoli'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Galatasaraylı yıldız için teklif yapacaklar


 

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.



Bu isimlerden birisinin ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia edildi.

Daha önceden de teklifler gelen ancak resmi boyutlara ulaşmayan oyuncuda bu defa ciddi girişimler başladı.

Resmi teklifle geliyorlar!

Daha önceden ülkemizde Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin sıradaki hedefinin Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia edildi.

kerem aktürkoğlu Napoli transfer

İtalyan kulübünün sezon başından beri Kerem'i takip ettiği, birçok maçını canlı olarak izlettiği ortaya çıktı.

Napoli cephesinin, Ocak ayında Kerem'i renklerine bağlamak amacıyla Galatasaray'ın kapısını resmi teklifle çalacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın beklentisi 15 Milyon Euro!

Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu için önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin harekete geçeceği ve 10 Milyon Lira olan maaşının 18 Milyon Lira seviyesine çekilmesi için bir çalışma yapacağı öğrenildi.

Şu sıralarda Kerem'i takımdan göndermek istemeyen Sarı-Kırmızılı yönetimin, yıldız futbolcu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı ifade ediliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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