Napoli’nin radarı yine Fenerbahçe’de! Osayi Samuel için görüşmeler başladı

Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katarak sarı lacivertli takımın oyuncularını yakından takip eden Napoli’nin yeni hedefinin Osayi Samuel olduğu haberleri geldi. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo isimlerini de izlettiği bildirilen Napoli’nin Fenerbahçe takımına olan ilgisi dikkat çekiyor. Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi’yi düşünen çizme temsilcisinin nasıl bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Nijeryalı’nın bu teklife sıcak baktığı da gelen duyumlar arasında.

