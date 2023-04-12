"Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve kaçakçılığı" suçlarından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşısı Urfi Çetinkaya ile o örgüte mensup 5 kişi, Sarıyer'de bulunan bşr adreste yakalandılar. Çetinkaya ve örgüte üye oldukları tespit edilen 5 kişi yapılan muayene sonrasında İstanbul Emniyet Teşkilatı'na bağlı Vatan Yerleşkesi'ne getirildiler. Dün akşam saatlerinde, Narkotikle Mücadele Şubesi, Gizli Servis ve İstanbul Polisine bağlı bir ekip tarafından "uyuşturucu-uyarıcı madde imal etmek ve kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla aranan suç örgütü elebaşısı Urfi Çetinkaya’nın Sarıyer'de kaldığım adrese bir baskın düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetinkaya, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 10:56
Narkotik'ten nefes kesen operasyon! Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, İstanbul'da yakayı ele verdi..
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu kaçakçılığından aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalanarak gözlatına alındığı bildirdi.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 10:56