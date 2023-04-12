Narkotik'ten nefes kesen operasyon! Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, İstanbul'da yakayı ele verdi..













ÖRGÜT ÜYESİ 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve kaçakçılığı" suçlarından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşısı Urfi Çetinkaya ile o örgüte mensup 5 kişi, Sarıyer'de bulunan bşr adreste yakalandılar. Çetinkaya ve örgüte üye oldukları tespit edilen 5 kişi yapılan muayene sonrasında İstanbul Emniyet Teşkilatı'na bağlı Vatan Yerleşkesi'ne getirildiler. Dün akşam saatlerinde, Narkotikle Mücadele Şubesi, Gizli Servis ve İstanbul Polisine bağlı bir ekip tarafından "uyuşturucu-uyarıcı madde imal etmek ve kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla aranan suç örgütü elebaşısı Urfi Çetinkaya’nın Sarıyer'de kaldığım adrese bir baskın düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetinkaya, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.TEM ve özel polisin katıldığı operasyonda örgüt başkanı Urfi Çetinkaya’nın yanı sıra örgüt üyesi 5 kişi de aynı adreste tutuklanarak gözaltına alındı. Çetinkaya ve beraberindeki beş suç çetesi üyesi, ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü ve burada yapılan sağlık kontrolü sonrasında stanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine gönderildi. Örgüt üyelerinin yanı sıra çeşitli suçlarda kullanılan silah ve belgeler de güvenli bir şekilde nakledildi. Çetinkaya buradaki usule göre mahkemeye sevk edileceği bildirildi.