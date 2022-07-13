NASA'dan dünyayı ayağa kaldıran fotoğraf! Evrenin en net görüntüsü yayınlandı!







Joe Biden'a gösterildi

James Webb teleskobu bir çok teleskobu solda sıfır bıraktı







Big Bang'den 600 milyon yıl sonrasına kadar olan galaksiler görüldü





Işıklardan birinin tam 13 milyar yıldır gezdiği açıklandı

Fotoğraflar harika!

Dünyada en güçlü teleskop olarak kabul gören James Webb uzay teleskobu ile günümüze kadar evrenin çekilmiş en net fotoğrafına ulaşıldı. Renkli fotoğrafların tamamının ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi. Detaylar haberimizde...Evrenin en net fotoğrafı dünyada büyük bir ilgi gördü. İlk fotoğraf ise Amerik Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden'a gösterildi. Daha sonra sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf kısa sürede viral oldu. Biden görüntüler hakkında, “Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika’nın büyük işler başarabileceğini hatırlatacak. Amerikan halkına ve özellikle çocuklarımıza da, kapasitemizin üzerinde hiçbir şey olmadığını hatırlatacak” şeklinde konuştu.10 milyar dolarlık James Webb teleskobu 2021 yılının 25 Aralık'ında uzaya fırlatılmış ve daha önce fırlatılan meşhur Hubble Uzay Teleskop 'unun yerini alacağı açıklanmıştı. Teleskobun iki adet hedefi bulunuyor. İlki 13.5 milyar yıl önce Evrendeki bilinen ilk yıldızları fotoğraflamak, bir diğeri ise dünyadan çok çok uzakta olan gezegenlerin yaşanabilir olup olmadıklarına bakmak. Yayınlanan fotoğrafla birlikte ilk hedefe ulaşıldığı belli oldu. Fotoğrafta Southern Hemisphere bölgesindeki birden fazla galaksinin Volans takımyıldızını görüyoruz. Buraya verilen isim ise SMACS 0723.Galaksiler topluluğu dünyaya sanıldığı kadar uzakta değil. 4.6 milyar şıkı yılı uzakta bulunuyor ama birden fazla galaksinin birlikte durduğu yerde daha fazla uzakta bulunan cisimlerin ışıkları da büyütülerek görülmüş olunuyor. Aslında bu zoom lensinin uzay teleskoplarındaki astronomik karşılığını bizlere açıklıyor. Bu “yerçekimi etkisiyle” ile olağan hale geliyor.NASA'da çalışan Bill Nelson, “Işık, saniyede 186.000 mil hızla ilerliyor. Ve şu küçük benekler halinde gördüğünüz ışıklardan biri 13 milyar yıldır seyahat ediyor” şeklinde bir açıklama yaparak konuya dair merakları iyice arttırmış oldu. Açıklamanın devamında Nelson şunları da söyledi: “Aslında çok daha geriye gidiyoruz çünkü bu daha sadece ilk fotoğraf. 13,5 milyar yıl kadar geriye gidebiliyor. Evren’in 13,8 milyar yaşında olduğunu bildiğimize göre; bu fotoğraflar sizi neredeyse her şeyin başlangıcına götürüyor.”Webb teleskobu bu fotoğraflara ulaşmak için 12.5 saatlik gözlem yaptı. Daha önce fırlatılan Hubble adındaki teleskop haftalarca uzayda kalıp Webb'in ulaştığı sonuçlara ulaşmaya çalışmıştı. Bu Webb teleskobunun ilerde neler yapacağının da bir göstergesi olarak görülüyor. Webb teleskobu aynı zamanda Dünyamızdan 1000 ışık yılı uzakta bulunan dev bir gezegen olan WASP-96 b gezegenini de analiz etti. İlerde paylaşılması beklenilen bilgiler gezegen ve atmosferi hakkında bizlere bilgiler sunacak. Webb teleskobundan beklenti insanlığa dünya gibi yaşam kaynağı olabilecek yeni bir gezegen keşfetmesi olarak görülüyor.NASA'da çalışmalara devam eden bilim insanları Webb teleskobunun hedeflerinin tamamını gerçekleştireceğine yürekten inandıklarını söylüyorlar. Daha kamuoyu önünden paylaşılmayan fotoğraflarla alakalı olarak yorumlarını dile getiren Dr. Amber Straughn, “İlk fotoğrafları gördüm, muhteşemler” şeklinde açıklamalarda bulundu. Straughn aynı zamanda şunları da söyledi: “Sadece görüntü olarak bile muhteşemler. Bilimin detaylarının arkasında saklı ipuçlarıyla yapabileceklerimizi görmek ise beni çok heyecanlandırıyor.” Webb projesinde yer alan bir bilim adamı olan Dr.Eric Smith de onu ile alakalı olarak, “Webb’in tasarımı ve görünümü, bence halkın bu göreve bu kadar hayran kalmasının arkasında yatan asıl nedenler. Gelecekten bir uzay gemisine benziyor” açıklamalarında bulundur. Dr. Eric Smith'e göre halklar Webb teleskobunun ne denli önem arz ettiğini anlamış durumda...