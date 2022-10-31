YAŞAM
31 Ekim 2022 - 11:30

NASA'dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor

NASA’dan korkutan açıklama yapıldı. Gökdelen büyüklüğünde tehlikeli bir göktaşı dünyayı teğet geçeceği söylendi.

YAŞAM
31 Ekim 2022 - 11:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), herkesi korkutan bir açıklama yaptı. Büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit eden ve uyarılarda bulunan NASA, yeni bir göktaşının dünyayı teğet geçeceğini açıkladı. Gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini söyleyen NASA, göktaşının dünyayı teğet geçeceğini ifade etti.

NASA AÇIKLADI

NASA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyayı teğet geçeceği ifade edildi. 2022 RM4 olarak adlandırılan göktaşının büyüklüğünü duyanlar hayrete düştü. NASA 2022 RM4’ın çapının 330 ve 740 metre arasında değiştiğini belirtti. Göktaşının boyutu ise 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan biraz az olduğunu aktardı.

SAATTEKİ HIZI 84 BİN 500 KM



Yapılan açıklama doğrultusunda göktaşının dünyayı saatte yaklaşık 84 bin 500 kilometre hızla teğet geçeceği bildirildi. 1 Kasım 2022 tarihinde göktaşının dünyanın yaklaşık 2.3 milyon kilometre yakından geçeceği aktarıldı. Yemek tarifinin Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin 6 katı kadar olduğu bildirildi.

NASA uyardı

TEHLİKELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

NASA, dünyaya 193 milyon metrekare yakınından geçen geçen her nesneyi Dünya'ya yakın cisim olarak tanımlamaktadır. 7.5 milyon metrekare yakınındaki her şey ise potansiyel tehlikeli olarak görülmektedir. 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi ortaya çıkarmıştı.

ANTALYA'DA 'GÖK TAŞI' HEYECANI

Gök bilimciler tarafından yılın en önemli olayları arasında yer alan Perseid (Perse) göktaşı 11 13 Ağustos gecelerinde en yoğun sürecini yaşadı.Gerçekleşen etkinlik kapsamında dolunayın gökyüzünü aydınlatması nedeniyle fotoğrafçılar istedikleri fotoğrafı yakalayamadı. 2500 rakımda düzenlenen etkinliğe 200 kişi katıldı. Yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmuru etkisini sürdürmeye devam ediyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati
Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati
Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir? Yeni öğretmen göreve başladıktan kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?
Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir? Yeni öğretmen göreve başladıktan kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?
Forex Nedir?
Forex Nedir?
THY bilet no sorgulama ve öğrenme işlemleri
THY bilet no sorgulama ve öğrenme işlemleri
Konya TOKİ konut kura çekiliş tarihleri 2022
Konya TOKİ konut kura çekiliş tarihleri 2022
Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023
Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!