NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), herkesi korkutan bir açıklama yaptı. Büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit eden ve uyarılarda bulunan NASA, yeni bir göktaşının dünyayı teğet geçeceğini açıkladı. Gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini söyleyen NASA, göktaşının dünyayı teğet geçeceğini ifade etti.
NASA AÇIKLADINASA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyayı teğet geçeceği ifade edildi. 2022 RM4 olarak adlandırılan göktaşının büyüklüğünü duyanlar hayrete düştü. NASA 2022 RM4’ın çapının 330 ve 740 metre arasında değiştiğini belirtti. Göktaşının boyutu ise 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan biraz az olduğunu aktardı.
SAATTEKİ HIZI 84 BİN 500 KM
Yapılan açıklama doğrultusunda göktaşının dünyayı saatte yaklaşık 84 bin 500 kilometre hızla teğet geçeceği bildirildi. 1 Kasım 2022 tarihinde göktaşının dünyanın yaklaşık 2.3 milyon kilometre yakından geçeceği aktarıldı. Yemek tarifinin Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin 6 katı kadar olduğu bildirildi.