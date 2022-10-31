NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor







NASA AÇIKLADI

SAATTEKİ HIZI 84 BİN 500 KM











TEHLİKELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

ANTALYA'DA 'GÖK TAŞI' HEYECANI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), herkesi korkutan bir açıklama yaptı. Büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit eden ve uyarılarda bulunan NASA, yeni bir göktaşının dünyayı teğet geçeceğini açıkladı. Gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini söyleyen NASA, göktaşının dünyayı teğet geçeceğini ifade etti.NASA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşının dünyayı teğet geçeceği ifade edildi. 2022 RM4 olarak adlandırılan göktaşının büyüklüğünü duyanlar hayrete düştü. NASA 2022 RM4’ın çapının 330 ve 740 metre arasında değiştiğini belirtti. Göktaşının boyutu ise 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan biraz az olduğunu aktardı.Yapılan açıklama doğrultusunda göktaşının dünyayı saatte yaklaşık 84 bin 500 kilometre hızla teğet geçeceği bildirildi. 1 Kasım 2022 tarihinde göktaşının dünyanın yaklaşık 2.3 milyon kilometre yakından geçeceği aktarıldı. Yemek tarifinin Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin 6 katı kadar olduğu bildirildi.NASA, dünyaya 193 milyon metrekare yakınından geçen geçen her nesneyi Dünya'ya yakın cisim olarak tanımlamaktadır. 7.5 milyon metrekare yakınındaki her şey ise potansiyel tehlikeli olarak görülmektedir. 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi ortaya çıkarmıştı.Gök bilimciler tarafından yılın en önemli olayları arasında yer alan Perseid (Perse) göktaşı 11 13 Ağustos gecelerinde en yoğun sürecini yaşadı.Gerçekleşen etkinlik kapsamında dolunayın gökyüzünü aydınlatması nedeniyle fotoğrafçılar istedikleri fotoğrafı yakalayamadı. 2500 rakımda düzenlenen etkinliğe 200 kişi katıldı. Yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmuru etkisini sürdürmeye devam ediyor.