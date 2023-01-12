NASA, ikinci dünyayı 100 milyon ışık yılı mesafede buldu!













ÖTE GEZEGEN AVCISI TESS

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı (NASA), Dünya büyüklüğünde yeni bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı. NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite yani geçiş halindeki öte gezegen araştırma uydusu (TESS), takımyıldızının yörüngesindeki "yaşanabilir bölgede" Dünya boyutunda bir ötegezegen tespit ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre "TOI 700 e" olarak isimlendirilen ötegezegen, gezegenin yüzeyinde su bulunmasına izin verecek şekilde yörüngesindeki yıldızından uzakta bulunuyor.NASA araştırmacısı Emily Gilbert, yeni keşif ile ilgili açıklamasında "Bu, çok sayıda yaşanabilir küçük gezegene sahip olduğunu bildiğimiz birkaç sistemden biri" ifadelerini kullandı. Keşfin TOI 700 sistemini daha da yakın bir mesafeden takibinin yapılması yolunda heyecan verici bir adım olduğunu vurgulayan Gilbert, yakın zamanda keşfedilen ötegezegen "TOI 700 e"nin bir önceki keşif olan "TOI 700 d"den yaklaşık yüzde 10 daha küçük olduğunu ve TESS gözlemleriyle daha küçük olduğunu aktardı. Gilbert, konuşmasının devamında TESS'in Dyeni dünyalar bulmaya da yardımcı olduğuna dikkat çekti.Uzmanlar daha önce "TOI 700" adlı sistemde "TOI 700 b, c ve d" adlı üç ötegezegen keşfetmişti. TESS'in yeni bulguları, Seattle, Washington, ABD'de düzenlenen Amerikan Astronomi Derneği'nin 241. Yıllık Toplantısında araştırmacılara aktarıldı.,Her biri 27 gün boyunca kesintisiz olarak baktığı yönde uzayın dörtte birini gözlemleyen dört büyük kamera içeren TESS uydusu, "geçiş" olarak bilinen bir konumda ötegezegenleri tespit etmeye çalışır. "Geçiş", bir ötegezegenin yörüngedeki bir yıldızın önünden geçmesini tanımlar. Bilim adamları, yıldızın bu sırada kameralara yansıyan parlaklığının azalmasını gözlemleyerek, söz konusu gezegenlerin kütlelerini, yoğunluklarını ve atmosferik bileşimlerini, ışık yayma ve soğurma ölçümlerini tespit edebildiler.