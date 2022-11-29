BİLİM
29 Kasım 2022 - 16:17

NASA'nın Artemis 1 Orion kapsülü yeni uzay rekoru kırdı

Artemis 1 Orion Dünya'dan 419,378 kilometre uzaklaşarak insanları uzayın derinliklerine taşımak üzere tasarlanan bir uzay aracı için yeni bir rekor kırmış oldu.

BİLİM
29 Kasım 2022 - 16:17
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NASA'nın Artemis 1 Orion kapsülü yeni uzay rekoru kırdı


NASA'nın Artemis 1 Orion'u Dünya'dan 419,378 kilometre uzaklaşarak insanları uzayın derinliklerine taşımak üzere tasarlanan bir uzay aracı için yeni bir rekor kırmış oldu. Bu rekor daha önce Apollo 13 görevi sırasında gezegenimizden 248,655 mil uzakta kırılmıştı.Apollo 13 görevi 1970 yılında uzay yolculuğu rekoru kırdığında, tüm zamanların en dramatik kurtarma öykülerinden biri haline gelen olayda yaşam mücadelesi veren üç astronotu taşıyan bir kapsüldeydi.

 



orion

6 gün daha yörüngede kalacak

Önümüzdeki altı gün boyunca Orion'un Ay yörüngesinde kalacağı öğrenilirken, NASA tarafından yapılan basın açıklamasında, daha sonra uzay aracının Dünya'ya dönüş yörüngesine gireceği ve 11 Aralık Pazar günü Pasifik Okyanusu'na ineceği belirtildi.

Nasa liderliğindeki Artemis 1 görevi dün gece yeni bir rekora imza atarken, disko ışıklarıyla aydınlatılan ve içinde üç kukla astronot, dört Lego mini figürü, sevimli bir Snoopy  ve Koyun Shaun  bulunduğu kapsül önemli bir görevi tamamlamış oldu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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