NASA'nın Artemis 1 Orion'u Dünya'dan 419,378 kilometre uzaklaşarak insanları uzayın derinliklerine taşımak üzere tasarlanan bir uzay aracı için yeni bir rekor kırmış oldu. Bu rekor daha önce Apollo 13 görevi sırasında gezegenimizden 248,655 mil uzakta kırılmıştı.Apollo 13 görevi 1970 yılında uzay yolculuğu rekoru kırdığında, tüm zamanların en dramatik kurtarma öykülerinden biri haline gelen olayda yaşam mücadelesi veren üç astronotu taşıyan bir kapsüldeydi.
BİLİM
29 Kasım 2022 - 16:17
NASA'nın Artemis 1 Orion kapsülü yeni uzay rekoru kırdı
Artemis 1 Orion Dünya'dan 419,378 kilometre uzaklaşarak insanları uzayın derinliklerine taşımak üzere tasarlanan bir uzay aracı için yeni bir rekor kırmış oldu.
BİLİM
29 Kasım 2022 - 16:17
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