Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis I













Nasa 50 yıllık bir aradan sonra Ay'a geri dönüyor. Bu kez programa Yunan Ay tanrıçası ve Güneş tanrısı Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'in adı veriliyor. Artemis sadece isim ve hedef açısından daha uygun olmakla kalmıyor, Apollo'nun yapmayı ihmal ettiği bir şeyi de gerçekleştirecek: Ay'a ilk kadını gönderecek. Nasa'nın direktörü Charlie Blackwell-Thompson ilk görevin geri sayımını ve kalkışını denetleyecek. Ancak Artemis I'in tek özelliği kadın bir uzay yolcusu olmayacak. Ay'ın etrafında uzun bir retrograd yörüngede 37 gün sürecek yolculuğu sırasında Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin tersi yönde hareket ederek bir dizi başka önemli ilki de gerçekleştirecek.Nasa'nın Keşif Sistemleri Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Jim Free, "İlk insan aracını daha önce hiçbir insan aracının gitmediği kadar uzağa götüreceğiz" diyor. "Ve Orion kapsülüyle Ay'ın 40.000 mil (64.000 km) ötesine gideceğiz."Bir ilk özelliği taşıyor Nasa'nın yeni mürettebatlı keşif uzay aracı Orion bunu başardığında, Dünya'dan yaklaşık 280.000 mil (450.600 km) uzaklaşmış olacak ve daha önce 1970 yılında Apollo 13 mürettebatı tarafından tutulan rekoru kıracak. Bir süredi üzerinde çalışılan bu projede teknik aksaklıklar ve hidrojen yakıtı sızıntılarından kaynaklanan birkaç gecikmenin ardından Artemis I'in, 98 metre (321 ft) yüksekliğiyle Apollo'nun Saturn V roketini geride bırakan bir Space Launch System (SLS) roketiyle fırlatılması planlanıyor.