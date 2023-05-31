NASA, resmi olarak UFO'ların var olduklarını kabul etti!













NASA, UFO'LARIN VARŞIĞINI KABUL ETTİ

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), UFO'larla ilgili uzun zamandır beklenen bir açıklama yayınladı. İlk halka açık toplantının ardından NASA, UFO'nun görüntülerini yayınlayarak varlığının kabul edildiğini kamuoyuna duyurdu. ABD televizyon ağı CNN International, bugün NASA'nın yıllardır büyük ilgi uyandıran UFO'lar konusunda tarihi bir konferans düzenleyeceğini duyurdu. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak bir rapor öncesinde, NASA'nın bunları "tanımlanamayan hava olayları" olarak listelediği ve genellikle UFO olarak anıldığı iddialarını değerlendirmek adına geçen yıl bir NASA komisyonu kuruldu ve ardından ilk halka açık toplantı yapıldı.ABD televizyon kanalı CNN International, "Bugün NASA, UFO'lar hakkında tarihi bir açıklama yayınlayacak" diyerek bu toplantıyı duyurdu. Tanımlanamayan nesne sonuçları, Washington'daki NASA merkezindeki ilk halka açık toplantı sırasında açıklandı. UFO terimi uzun süredir uçan daireler ve dünya dışı yaşam kavramıyla ilişkilendiriliyordu, ancak hükümet tarafından "UAP" (Tanımlanamayan Anormal Olaylar) olarak değiştirilmişti.NASA, geçtiğimiz Haziran ayında panelin kurulduğunu açıkladığında, "UAP'nin dünya dışında kökenli olduğuna dair elde herhangi bir kanıt yok" şeklinde açıklama yapmıştı. Olaydan sonra yayınlanan bir açıklamada ise NASA, UFO'ların varlığını kabul ettiğini söyledi.