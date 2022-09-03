Nasrullah Ayan kimdir? Borsa Kralı hayatını kaybetti







Ünlü borsacı hayatını kaybetti







Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın esnasında kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan borsacı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Borsa Kralı olarak tanınan Ayan ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Borsa Kralı olarak tanınan iş insanı ve ünlü borsacı Nasrullah Ayan geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bir canlı yayına konuk oldu. Ancak katıldığı canlı yayın esnasında bir anda rahatsızlanarak fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğenilen Nusrallah Ayan hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Ayan'ın vefat haberi yakınları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Televizyon programında bir canlı yayına konuk olan Nasrullah Ayan canlı yayın devam ederek aniden fenalaştı.Daha sonra ailesinin hastaneye kaldırdığı Ayan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak dün gece hayata gözlerini yumdu. Borsa Kralı Nasrullah Ayan'ın cenazesinin yarın ikindi namazından sonra Mersin'de defnedileceği öğrenildi.