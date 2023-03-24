Nathan Redmond, Dele Alli hakkında konuştu













Alli'ye olan güvenini anlattı

Spor Toto Süper Lig’e verilen Milli aranın ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Beşiktaş’ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalar devam ediyor.Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın öncesinde siyah beyazlılarda Nathan Redmond, muhabirlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.Redmond, son haftalarda Beşiktaş’ta en çok tartışılan isimlerden biri haline gelen ve geldiği günden bu yana beklentilerin bir hayli altında kalan takım arkadaşı Dele Alli hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamalarda ; ‘ Alli’yi oldukça uzun bir zamandır tanıdığımı söyleyebilirim. Dele Alli çok özel bir futbolcu, harika yeteneklere sahip. Takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama benim kararlarımdan çok teknik direktörümüzün onun hakkında nasıl bir karar vereceği önemli. Bence sezonun sona ermesine hala bir vakit varken Alli’den faydalanmalıyız. ‘ ifadelerini kullandı.