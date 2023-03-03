Nathan Redmond İngiltere Premier Lig’e geri dönmek istediğini açıkladı













Redmond geri dönmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta önümüzdeki sezon için kadro planlamaları şimdiden başlamış durumda.Sezon başında İngiltere’den transfer edilen Southampton’dan bedelsiz bir şekilde siyah beyazlılara imza atmıştı. Sözleşmesinde yer alan 1 yıl uzatma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusu şimdiden konuşulmaya başlanmıştı.Four Four Two dergisine açıklamalarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Nathan Redmond, yaptığı açıklamalarla büyük şaşkınlık yarattı. Redmond, yaptığı açıklamalarda ; ‘ Süper Lig aslında dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Genelde kariyerinin son dönemlerini geçirecek olan futbolcuların Türkiye’ye transfer olduğu konuşulur ancak ben buna katılmıyorum. Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmem sona erecek. Sona erecek olan sözleşmem öncesinde tek düşüncem İngiltere’ye geri dönebilmek. ‘ ifadelerini kullandı.