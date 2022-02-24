NATO'dan flaş açıklama: Rusya ağır bedeller ödeyecek!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizi sabah saatlerinden itibaren savaşa dönüşürken tüm dünyanın gözünün çevrildiği NATO'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Merakla beklenen açıklamada ise Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi öne sürüldü ve NATO'nun bu madde gereği taralar arasında caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirme adında ek adım atma kararı alındığı bildirildi.
Söz konusu kararlara ilişkin basın açıklaması yapan nato Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu tamamen haksız ve hukuksuz düzeyde olan saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söylerken Rusya'nın daha önceden vermiş olduğu taahhütleri ciddi oranda ihlal ettiğini belirtti. Açıklamasında NATO tarafının Ukrayna halkının ve demokratik olarak seçilen başkanının yanında olacağını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın kabul görmüş sınırları içindeki tüm toprak bütünlüğünü ve egemenliğine de tam destek verileceğini ifade etti.
NATO'nın kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada ise Rusya'ya seçmiş olduğu şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönmesi ve Rusya liderlerinin bu eylemlerin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği çağrısı yapılarak, uluslararası insancıl alanda var olan hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese de güvenli erişim ve yardıma da izin vermeye çağırdıkları aktarıldı.
Rusya tarafından başlatılan bu eylemlerinin Avrupa ile Atlantik arasındaki güvenliği ciddi derecede tehdit oluşturduğunun altı çizilen açıklamada NATO'nun tüm müttefiklerin güvenliğini ve aynı zamanda da savunmasını sağlamak amacıyla gerekli olabilecek tüm önlemleri almaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yaptığı ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı da şiddetle kınanırken Rusya'nın verdiği bu kararın kendisine çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel olarak geri döneceği bilgisine de yer verildi.
Söz konusu kararlara ilişkin basın açıklaması yapan nato Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu tamamen haksız ve hukuksuz düzeyde olan saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söylerken Rusya'nın daha önceden vermiş olduğu taahhütleri ciddi oranda ihlal ettiğini belirtti. Açıklamasında NATO tarafının Ukrayna halkının ve demokratik olarak seçilen başkanının yanında olacağını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın kabul görmüş sınırları içindeki tüm toprak bütünlüğünü ve egemenliğine de tam destek verileceğini ifade etti.
NATO'nın kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada ise Rusya'ya seçmiş olduğu şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönmesi ve Rusya liderlerinin bu eylemlerin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği çağrısı yapılarak, uluslararası insancıl alanda var olan hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese de güvenli erişim ve yardıma da izin vermeye çağırdıkları aktarıldı.
Rusya tarafından başlatılan bu eylemlerinin Avrupa ile Atlantik arasındaki güvenliği ciddi derecede tehdit oluşturduğunun altı çizilen açıklamada NATO'nun tüm müttefiklerin güvenliğini ve aynı zamanda da savunmasını sağlamak amacıyla gerekli olabilecek tüm önlemleri almaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yaptığı ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı da şiddetle kınanırken Rusya'nın verdiği bu kararın kendisine çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel olarak geri döneceği bilgisine de yer verildi.