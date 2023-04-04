NATO'nun 31'inci üyesi olan Finlandiya'nın bayrağı bugün karargahta yerini alacak!













FİNLANDİYA BAYRAĞININ ASILMASI İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Finlandiya'nın NATO'nun 74. kuruluş yıldönümü olan 4 Nisan'da NATO'ya tam üyeliğine ilişkin resmi süreç, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tamamlanacak. Otuz NATO üyesi ülke yetkilileri Finlandiya'nın katılım protokolünü kendi iç süreçleri aracılığıyla onay verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e göre, katılım protokolüne onay veren son ülke olan Türkiye, belgeleri NATO'nun karargahına giderek Washington Anlaşması'nı elinde tutan ABD'ye verecek. Stoltenberg daha sonra Finlandiya'yı bilgilendirecek.Finlandiya da kendi üyelik dosyasını sundu ve resmen NATO'nun 31'inci üye ülkesi olarak ilanı yapılacak. Finlandiya'nın üye olması nedeniyle tören bugün saat15.30'da NATO Karargahında yapılacak. Törende NATO karargahı girişinde müttefik bayrakların yanına Finlandiya bayrağı da asılacak. NATO Dışişleri Bakanlarının gerçekleştireceği toplantı günü Finlandiya, NATO'nun tüm askeri ve sivil kuruluşlarında yerini alarak ittifakın 31. üyesi olacak.