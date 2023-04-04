Finlandiya'nın NATO'nun 74. kuruluş yıldönümü olan 4 Nisan'da NATO'ya tam üyeliğine ilişkin resmi süreç, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tamamlanacak. Otuz NATO üyesi ülke yetkilileri Finlandiya'nın katılım protokolünü kendi iç süreçleri aracılığıyla onay verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e göre, katılım protokolüne onay veren son ülke olan Türkiye, belgeleri NATO'nun karargahına giderek Washington Anlaşması'nı elinde tutan ABD'ye verecek. Stoltenberg daha sonra Finlandiya'yı bilgilendirecek.
DÜNYA
04 Nisan 2023 - 11:44
NATO'nun 31'inci üyesi olan Finlandiya'nın bayrağı bugün karargahta yerini alacak!
Finlandiya, bugün NATO Karargahında Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun huzurunda düzenlenecek törenle 31. üye ülke olarak NATO'ya katılımını gerçekleştirecek.
DÜNYA
04 Nisan 2023 - 11:44