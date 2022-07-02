Yunanistan’ın Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası’na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapması üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti. Mutabakat muhtırası tesis edilen morartoryum periyodu dikkate alınırken Türkiye 2021 yılı için 15 Haziran- 15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadığı görüldüTürkiye gündemi NAVTEX ile çalkalanırken NAVTEX hakkında merak edilenler intenette sorulmaya başlandı. Bu yazımızda NAVTEX’in ne gibi özellikleri var? NAVTEX ne tür yardımlarda bulunuyor? gibi soruları ele alacağız.. Moratoryumu ihlal edenleri Yunanistan takip ederken son dakika olarak Türkiye 22 Haziran 2021 tarihinde Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti. Haberlerde sürekli alt yazı geçerken vatandaşlar NAVTEX’in ne olduğunu merak etti. Bunun üzerine NAVTEX vatandaşlar NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor? gibi soruları merak ediyor. İşte NAVTEX hakkına merak edilenler haberimizde
Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:43
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Ege Denizi’nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti. 1988 yılında Atina Mutabakat Muhtırası tekrar gündeme gelirken vatandaşlar NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor? gibi soruları merak ediyor. İşte NAVTEX kararı hakkında detayları haberimizde
Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:43
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