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Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:43

NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Ege Denizi’nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti. 1988 yılında Atina Mutabakat Muhtırası tekrar gündeme gelirken vatandaşlar NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor? gibi soruları merak ediyor. İşte NAVTEX kararı hakkında detayları haberimizde

Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:43
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NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
Yunanistan’ın Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası’na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapması üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti. Mutabakat muhtırası tesis edilen morartoryum periyodu dikkate alınırken Türkiye 2021 yılı için 15 Haziran- 15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadığı görüldüTürkiye gündemi NAVTEX ile çalkalanırken NAVTEX hakkında merak edilenler intenette sorulmaya başlandı. Bu yazımızda NAVTEX’in ne gibi özellikleri var? NAVTEX ne tür yardımlarda bulunuyor? gibi soruları ele alacağız..

Moratoryumu ihlal edenleri Yunanistan takip ederken son dakika olarak Türkiye 22 Haziran 2021 tarihinde Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti. Haberlerde sürekli alt yazı geçerken vatandaşlar NAVTEX’in ne olduğunu merak etti. Bunun üzerine NAVTEX vatandaşlar NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor? gibi soruları merak ediyor. İşte NAVTEX hakkına merak edilenler haberimizde

NAVTEX ilanı nedir?

NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade etmektedir. NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

İngilizcesi olmayanlar için bu sistem önemli olurken mesajları yazılı olarak gönderilmesini sağlar. Ayrıca gerekli görülen bilgiler operatör tarafından seçilir istenmeyen bilgiler bastırılmaz.

Bunun yanı sıra tüm gemilerde zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır.  Tehlikeleri göndermek için NAVTEX kullanılmaz. NAVTEX mesajları belirler, İngilizce olarak yayınlar.

Küçük gemiler veya özel yatlar için daha çok kullanılan bu yöntem sayesinde kullanıcılar oldukça memnun.

NAVTEX ne demek?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir.

Uluslararası faks makinesi gibi çalışan NAVTEX, yayınları almak için cihazın gemide bulunması gerekir.  MF (orta dalga boyu) frekansından yayın yaparken 400 deniz mili ( 740) mesafeye kadar yayın gösterilir.

GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçası olan NAVTEX, 4 saatte yayın yapar.

10 dakikayı aşmadan yayın yapan cihaz, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme sistemidir.

Diğer ülkelerin yapacağı eğitimleri, tatbikatların bilgisini önceden duyurur, sahalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunur.

 

EDİTOR
irem ARSLAN
irem ARSLAN
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