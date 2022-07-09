Naz Mila, göğüslerini sergilediği tatil pozlarıyla olay yarattı!













Naz Mila, göğüslerini sergilediği pozu beğeni rekoru kırdı

Geçtiğimiz yıllarda ekranlarda yayınlanan evlilik programlarına katılan ve orada fenomen gelin adaylarından birisi olan Naz Mila, cesur paylaşımları ve farklı açıklamalarıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor.Son olarak bir filmde küçük bir rol alan Naz Mila, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Mila, son paylaşımıyla olay oldu.Instagram hesabında hem cesur hem de dekolteli pozlar paylaşan Naz Mila, son paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldız Demi Rose’a benzetildi. Güneşlendiği sırada çekilen derin göğüs dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşan Mila, kısa sürede beğeni.Çıplaklıkta hiç sınır tanımayan Demi Moore'ye özenen Naz Mila, aynı pozlara benzer pozlar paylaştı ve son haliyle hayranlarını mest etti.