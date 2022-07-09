MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 15:40

Naz Mila, göğüslerini sergilediği tatil pozlarıyla olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda yayınlanan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, Yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaranlar arasında yerini aldı. göğüs dekolteli çektirdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayan Naz Mila, bu pozuyla olay yarattı.

MAGAZİN
09 Temmuz 2022 - 15:40
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Naz Mila, göğüslerini sergilediği tatil pozlarıyla olay yarattı!


Geçtiğimiz yıllarda ekranlarda yayınlanan evlilik programlarına katılan ve orada fenomen gelin adaylarından birisi olan Naz Mila, cesur paylaşımları ve farklı açıklamalarıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Naz Mila



Son olarak bir filmde küçük bir rol alan Naz Mila, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Mila, son paylaşımıyla olay oldu.

Naz Mila

Naz Mila, göğüslerini sergilediği pozu beğeni rekoru kırdı

Instagram hesabında hem cesur hem de dekolteli pozlar paylaşan Naz Mila, son paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldız Demi Rose’a benzetildi. Güneşlendiği sırada çekilen derin göğüs dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşan Mila, kısa sürede beğeni.

Naz Mila

Çıplaklıkta hiç sınır tanımayan Demi Moore'ye özenen Naz Mila, aynı pozlara benzer pozlar paylaştı ve son haliyle hayranlarını mest etti.

Naz Mila

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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