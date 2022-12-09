MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 14:48

Nazan Kesal'dan ilk görüşte aşk itirafı

Nazan Kesal’dan eşi Ercan Kesal için ilk görüşte gelen aşk itirafı…

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 14:48
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Nazan Kesal’dan ilk görüşte aşk itirafı


Fox Tv de yayınlanan ‘Bir Peri Masalı’ dizisinin Harika karakteri Nazan Kesal katıldığı bir programda duygusal itiraflarda bulundu. Tiyatro kökenli oyuncu eşi Çukur dizisinin babası Ercan Kesal ile mutlu bir evliliği olan Nazan Kesal’ın açıklamaları çok konuşuldu. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan oyuncu Nazan Kemal eşiyle tanışması ve hissettiklerini anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal

İlk görüşte anladım 



Ahmet Mümtaz Taylan’ın hayat arkadaşı ile nasıl tanıştığını ve nasıl aşık olduğunu sorması üzerine, Nazan Kesal’ Ercan ile 90’lı yıllarda tanışmıştık. O kabadayı gibi görünen sert bakışlı adam aslında öyle biri değil. İlk tanıştığımız an işte o adam bu adam demiştim. Bizi birbirimize çeken şey bu zıt duruşlarımız mıydı bilemiyorum ama onu gördüğüm ilk an aşık olmuştum.’ Dedi. Nazan Kesal yaptığı samimi açıklamalarla kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Nazal Kesal ve Ercan Kesal

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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