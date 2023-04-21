Nazan Öncel oğlunun düğününe katılmadı













Şarkıcı Nazan Öncel'in 38 yıl önce ayrıldığı Salih Öncel ile yaptığı evlilikten olan oğlu Serkan Öncel, kız arkadaşı Pınar ile ABD'de mutluluğa ‘evet’ dedi.Güzel haberi sosyal medya hesabı instagramdan paylaşan Nazan Öncel, oğlu Serkan'ın nikah töreninden çekilen görselleri de ekledi. Şarkıcı Öncel, mutluluğunu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım." sözleri ile paylaştı. Fakat ünlü şarkıcı Öncel, yeni bir albüm hazırlığında olması sebebi ile düğüne katılamadı.Nazan Öncel, geçen ay Mersin’de verdiği bir konserde oğluna Mersin'den kız aldıklarını dile getirmişti.