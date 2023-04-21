MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 21:20

Nazan Öncel oğlunun düğününe katılmadı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel, uzun süredir birlikte olduğu Pınar ile dünya evine girdi.

MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 21:20
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Nazan Öncel oğlunun düğününe katılmadı
TAKİP ETTAKİP ET


   Şarkıcı Nazan Öncel'in 38 yıl önce ayrıldığı Salih Öncel ile yaptığı evlilikten olan oğlu Serkan Öncel, kız arkadaşı Pınar ile ABD'de mutluluğa ‘evet’ dedi.

Nazan



  Güzel haberi sosyal medya hesabı instagramdan paylaşan Nazan Öncel, oğlu Serkan'ın nikah töreninden çekilen görselleri de ekledi.

  Şarkıcı Öncel, mutluluğunu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım." sözleri ile paylaştı. Fakat ünlü şarkıcı Öncel, yeni bir albüm hazırlığında olması sebebi ile düğüne katılamadı.

Nazan

  Nazan Öncel, geçen ay Mersin’de verdiği bir konserde oğluna Mersin'den kız aldıklarını dile getirmişti.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ