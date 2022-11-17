YAŞAM
17 Kasım 2022 - 16:37

Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar

'Nazar haktır. Eğer kaderle yarışacak bir şey olsaydı bu nazar olurdu' sözü ile Peygamberimiz nazarın önemini vurgulamaktadır. Vatandaş nazardan korunmak için hangi duaların okunması gerektiğini merak etmekte ve araştırmaktadır. Nazardan korunmak için hangi dualar okunmalı? Nazardan korunmak için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar.

YAŞAM
17 Kasım 2022 - 16:37
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Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar


Nazar konusunda Efendinin Peygamberi buyurdu ki: "Nazar haktır, eğer nazarla yarışacak bir şey olsaydı, nazar yarışır ve onu alt ederdi (kaderi değiştirir)." (Müslim, Selâm 42) Vatandaş, dostunda veya komşusunda bir hayır hadisesi görünce Maşallah Allah nazarlardan korusun derler. Nazarın yani nazarın doğru olduğu hadislerde bildirilse de alınması gereken önlemlerin başında nazardan korunmak gelir.

Göz değmesi, nazara karşı okunması gereken dualar merak edilmektedir. Nazar duası bir zırh gibi korur. Bunun üzerine insanlar nazar duasını araştırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, nazar ile ilgili 'İnkar edenler Kur'an-ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.' (Kalem, 68/51-52) buyrulmaktadır.



nazar

KİMLERE NAZAR DEĞER?

Aşırı hayranlık, kendinde olmasını istemek ya da olumsuz duygularla bakılan insanlar, hayvanlar ya da nesnelere nazar değebilir. Nazar haktır. Hayranlıkla, hasetle veya kıskançlıkla bakılan şeylere nazar değer. Nazar, insanlara, hayvanlara ve hatta cansız nesnelere değer. Nazar hastalığa neden olur ve hatta öldürür. Daha çok kadın ve çocukları etkiler.

PEYGAMBERİMİZİN NAZAR İLE İLGİLİ HADİSLERİ

-Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.(İbn-i Adiy)

-Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allah'a sığının.

-İnsanların yarısı nazardan ölür. (Taberani)

-Hoşa giden bir şeyi gördüğünde 'Maşallah la kuvvete illa billah' denirse o şeye nazar değmez.' (Beyheki, İbn-i Sünni)

-Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.(Müslim)

NAZARA KARŞI NELER YAPILMALIDIR?

Nazar duası;

"Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lamme."

Türkçe anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

NAZAR İÇİN HANGİ DUA OKUNMALI?

Nazardan korunmak için; Fatiha Suresi, Ayetel Kürsi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Bu duaları tuza okuyup suda eritilerek de içilebilir.

FATİHA SURESİ

fatiha suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Amin)

FELAK SURESİ

felak suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

Min şerri mâ halak.

Ve min şerri ğasigın izâ vegab.

Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.

Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

-De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

-Yarattığı şeylerin şerrinden,

-Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

-Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

-Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

NAS SURESİ

nas surwesi

Bismillahirrahmanirahim

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

Meliki’n-nâs.

İlâhi’n-nâs.

Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

-“De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

-İnsanların malikine,

-İnsanların ilahına;

-İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesesinin şerrinden.

-O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.

-Gerek cin, gerekse insanlardan.

NAZAR İÇİN AYET

Kur'an-ı Kerim'de 82. Ayette nazar için ayet vardır.

Anlamı: Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

KALEM SURESİ 51.-52. AYET

Anlamı:

-﴾51﴿ O inkarcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, "Şüphe yok o bir delidir" derler.

-﴾52﴿ Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.

AYETEL KÜRSİ

ayetelkürsi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

İHLAS SURESİ

ihlas usresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

-Peygamberimiz Hz. Muhammed nazar için, (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu.

-(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) sabah ve akşam 3 defa okunduğunda nazardan, cin ve şeytan vesveseden korur.

-Efendimiz, (Kendisine Allah’ın nimet verdiği kimse, bu nimetin devamını isterse “La havle vela kuvvete illa billah” desin buyurdu. Sonra “Bahçene girdiğin zaman maşallah la kuvvete illa billah demeliydin değil mi?” [mealindeki] Kehf suresinin 39. ayetini okudu. (Taberani)

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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