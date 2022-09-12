YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:39

Nazilli'de ilginç soruşturma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 yıl önce bir aracın satılıp yeni sahibine teslim edilmemesi olayı konusu ile ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayla ilgili biri polis memuru, diğeri adliyede cenaze ve adli tıp aracını kullanan şahsın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis memurunun Nazilli'den Atça'ya gönderildiği bildirildi.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Nazilli’de ilginç soruşturma


Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 yıl önce Hasan K. isimli bir şahıs lüks bir otomobil satın aldı. Araç kendisine teslim edilmeyince mücadele başlatan Hasan K.'nin kardeşi Hikmet K. önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde kardeşinin aracına benzer bir aracın bahçeli bir evin önünde üzeri yarım örtülü vaziyette park edilmiş halde görünce durumu kardeşine bildirdi.

Olay yerine gelen Hasan K., aracın satın alıp kendisine teslim edilmeyen araç olduğunu fark edince jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada beyaz renkli 09 ACE plakası takılmış aracın ruhsattaki şasi numaraları ile gerçekteki şaşı numarasının örtüşmediğini belirledi. Şasi numarasından sorgulandığına aracın Hasan K.'ye ait olduğu üzerinde takılı plakanın ise bir başka şahsa ait araca ait olduğu bilgisi verildi.



Bunun üzerine jandarma tarafından ifadesine başvurulan bahçeli evin sahibi Y.A. aracı bir müddet önce polis olduğu belirtilen B.A., Nazilli Adliyesi'nde adli tıp ve cenaze aracı kullanan T.S. ile soy ismini bilmediği B. isimli 3 kişinin getirip aylık 250 TL kira bedeli karşılığı evinin avlusuna park ettiğini ileri sürdü.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu
Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu
Bursa'da sürücülerin araçlarıyla yol verme kavgası kameralarda
Bursa'da sürücülerin araçlarıyla yol verme kavgası kameralarda
En mutlu günlerinde kaza yaptılar!
En mutlu günlerinde kaza yaptılar!
Son Haberler
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için o tarihte çalışmalar başlıyor
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam...
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi...
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık...
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren...
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında...
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme...
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler...
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak...
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef...