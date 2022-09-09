YAŞAM
09 Eylül 2022 - 12:26

Nazilli'nin 100. Kurtuluş yılı kutlamaları hem gözleri hem damakları şenlendirdi

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı yöresel lezzetlerin tanıtıldığı standlar, dans gösterileri ve konserlerle kutlandı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 12:26
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Nazilli’nin 100. Kurtuluş yılı kutlamaları hem gözleri hem damakları şenlendirdi

Nazilli Turan Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin hazırladıkları ve büyük beğeni toplayan yöresel yemekler, kutlamalar çerçevesinde ziyaretçilere ikram edildi.

23 çeşit yöresel yemek görücüye çıktı

Ziyaretçilere 23 çeşit yemeğin ikram edildiği kutlamalarda en fazlaca ilgi çeken Madran Dağı'nın karlarından yapılan kar helvası ve yaylalardan toplanan eniş otuyla yapılan eniş kavurması oldu. Ayrıca, pelvize, tepsi böreği, sarma, paşa böreği, gelin turşusu, çingene pilavı, turunç reçeli, bazlama, bolama, kabak v.b. tatlısı, şamişi, eniş, börülce tarator, dönderme, yuvarlama, kuru patlıcan dolması, ot kavurması, zeytin ve zeytinyağı gibi tatların da tadına bakıldı.

Nazilli'de uzun yaşamın sırrı biber aşı ve börülceli tarhana çorbası

Akdeniz Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 82 yaş ile Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu yer olan Nazilli'de uzun yaşamın sırrının yöresel mutfak kültürü olduğuna dikkat çekildi. Program Nurgul Öztürk Nazilli'de mutfaklardan eksik olmayan biber aşı ve börülceli tarhana çorbasının tarifini de anlattı. Nazilli'de 3 gün süren 100. kurtuluş yılı kutlamaları halkoyunları ve konserlerle sona erdi.

Ali Soydemir

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Haber Editörü
Haber Editörü
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