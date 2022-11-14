Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Nazım Hikmet’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

NAZIM HİKMET KİMDİR? Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. İlk şiirinin adı Feryad-ı Vatan'dı. 1913'te yazdı ve aynı tarihte liseye başladı. 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. Kurtuluş Savaşı nedeniyle Anadolu'ya göç etmesine rağmen sağlık sorunları nedeniyle donanmayı bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Bolu ilinde öğretmen olarak görev aldı. Daha sonra Moskova'ya giderek komünist üniversitesinde siyaset bilimi okudu, 1921'de Moskova'da komünizmle tanıştı. İlk şiir kitabı 28 Kanunisani 1924'te sundu. Bu kitaptan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'de Aydınlık dergisinde çalıştı. Şiir ve yazıları nedeniyle 15 yıl hapis yattı ve Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928'de af çıkarılarak Türkiye'ye döndü. Bu kez Resimli Ay dergisinde yer aldı. 1938'de 28 sene hapis cezası aldı. 12 sene hapis yattıktan sonra Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. DP hükümetince vatandaşlıktan çıkarıldı. Büyük dedesi Mahmut Celaleddin Paşa memleketi Polonya'ya giderek o ülkenin vatandaşı olma kararı aldı. NAZIM HİKMET ESERLERİ Memleketimden İnsan Manzaraları Kafatası Unutulan Adam Taranta Babu’ya Mektuplar Ferhad ile Şirin Kurtuluş Savaşı Destanı Kız Çocuğu Tahir ile Zühre Şeyh Bedrettin Destanı Sevdalı Bulut, (Tiyatro oyunu) Şiir kitapları 835 Satır, (1929) Jokond ile Si-Ya-u, (1929) Varan 3, (1930) 1 + 1 = 1, (1930) Sesini Kaybeden Şehir, (1931) Benerci Kendini Niçin Öldürdü, (1931) Gece Gelen Telgraf, (1932) Taranta Babu’ya Mektuplar, (1935) Portreler, (1935) Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936) Saat 21-22 Şiirleri, (1965) Kurtuluş Savaşı Destanı, (1965) Şu 1941 yılında (Memleketimden İnsan Manzaraları’nın 3. kitabı), (1965) Dört Hapishaneden, (1966) Rubailer, (1966) Memleketimden İnsan Manzaraları (İlk bölüm), (1966) Memleketimden İnsan Manzaraları, (1966-1967) Kuvayi Milliye, (1968) Oyunları Kafatası, (1932) Bir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi), (1932) Unutulan Adam, (1935) Ferhat ile Şirin, (1965) Sabahat, (1965) İnek, (1965) Ocak Başında Yolcu (iki oyun birarada), (1966) Yusuf ile Menofis, (1967) Romanları Kan Konuşmaz, (1965) Yeşil Elmalar (yedi yazardan derleme), (1965) Yaşamak Güzel Birşey Be Kardeşim, (1967)