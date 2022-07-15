Nazmi Arıkan'ı Tokatspor başkanı Ufuk Akçekaya'mı öldürdü? Ufuk Akçekaya'nın cinayetle bağlantısı ne? Tokatspor başkanı gözaltında













Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı

Çanakkale Gelibolu'da bulunan çiftlik evinde Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayete kurban gittiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Arıkan ile şoförünün ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise flaş gelişme yaşandı. Çifte cinayeti işlediği değerlendirilen şahsın Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu iddia edilirken, Akçekay'nın İstanbul Etiler'de gözaltına alındığı söylendi. Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli Köyü'ne 5 yıl kadar önce 500 dönüm arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği yaptıran ve 30'a yakın çalışanıyla zamanının büyük bir kısmını burada geçiren Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, bıçaklı saldırıya uğradı. Çiftliğin kahyası Arıkan ve Eker'i kanlar içinde bulunca durumu hemen 112 ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in hayatını kaybettiğini belirlediler.Arıkan ve Eker'in cansız bedenleri, ambulansa alınarak Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken yapılan otopsi sonrasında ünlü işadamı Nazmi Arıkan'ın 62 bıçak darbesi şöförü Şerif Eker'in ise 38 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması sonrası ise yaşanan cinayete ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri ve Gelibolu merkez kamera görüntüleri incelemesi yapıldığı ve bir kişinin otobüsle şehre geldiği, daha sonra köye gittiği anlaşıldı. O kişinin ise Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi.Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünün öldürülmesine ilişkin i Çanakkale Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında cinayetten sorumlu şüphelinin Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlenirken ekipler Akçekaya'nın adresini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Ufuk Akçekaya'nın İstanbul Etiler'de bir adreste saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, adresi belirlenen Ufuk Akçekaya'yı saklandığı yere yapılan operasyon sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ufuk Akçekaya, Emniye Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınırken Akçekaya ile Arıkan ile arasında geçmiş zamandan kalan bir alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle Arıkan'ın zaman zaman tehdit edildiği öğrenildi.Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya'nın olay yerine olayın yaşanmasından birkaç saat önce otobüsle geldiği ve cinayeti işledikten sonra da taksi ve otobüs kullanarak İstanbul Etiler'e gittiği değerlendirildi. Ufuk Akçekaya'nın polise verdiği ifadesinde ise hakkında yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediği ve cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli olarak sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın sosyal paylaşım hesaplarındaki geçmişe dönük olarak incelenirken Akçekaya’nın Arıkan’ı bir süre ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.