GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 17:56

Nazmi Arıkan ve şoförü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi!

Çanakkale'ye bağlı Gelibolu ilçesinde 69 yaşındaki eğitimci Nazmi Arıkan ile şoför Şerif Eker'i öldürmek suçundan yargılama alan Ufuk Akçekaya'nın, İzmir 2. Tip Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü olarak bulunduğu bildirildi. Müebbet hapis cezası kesinleşen Akçekaya'nın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 17:56
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Nazmi Arıkan ve şoförü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi!


Bir dönem eğitim camiasında görev yapan Nazmi Arıkan ve özel şoförü Şerif Eker'i öldürmek suçlamasıyla yargılanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezası ile cezalandırılan Tokatspor'ın başkanı Ufuk Akçekaya'nın kaldığı koğuşunda ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Nazmi Arıkan ve şoförü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞTI



Fen Eğitim Kurumları'nın kurucu başkanlarından Nazmi Arıkan, geçen Temmuz (2022) şoförü Şerif Eker ile tatil yaptığı bir çiftlikte öldü. Cesetleri 13 Temmuz'da çiftlik işçileri tarafından bulunan Arıkan ve Eker cinayetleriyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Tokatspor'un başkanı Ufuk Akçekaya, geçtiğimiz günlerde iki kez "kasten adam öldürme" suçundan Çanakkale'de yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nazmi Arıkan ve şoförü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya, cezaevinde yaşamına son verdi

Ufuk Akçekaya'nın İzmir Buca Cezaevi’nde kaldığı koğuşta ölü bulunması sonrası başlatılan soruşturmada Akçekaya'nın intihar ettiği yönünde bir değerlendirmenin üzerinde duruluyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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